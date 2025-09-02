Szexuálisan túlfűtött, chatbot hírességek voltak a Facebookon

A gyerekzaklatós ügyet követően újabb botrány tört ki a Facebookon, az Instagramon, továbbá a WhatsAppon elérhető chatbotok miatt. A Reuters nyomozása alapján a Meta által üzemeltetett platformokon több tucat olyan chatbot működött, amelyek hírességeket imitáltak, többek közt Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway és Selena Gomez digitális másai is megtalálhatóak voltak köztük.
A hírességeket megszemélyesíteni próbáló chatbotokat elméletileg nem lehet engedély nélkül létrehozni a Meta szolgáltatásaiban. A javukat felhasználók készítették, de legalább három esetben a vállalat saját dolgozói hozták létre a problémás avatarokat.
A Facebookon is elérhető chatbotok gyakran nagy meggyőződéssel állították magukról, hogy ők tényleg híres színészek vagy zenészek, rendszeresen szexuális utalásokat tettek a csevegések során. Egyes avatarok még találkozókra is invitálták a felhasználókat.
A legnagyobb botrányt ettől függetlenül az keltette, hogy a flörtölős chatbotok intim képeket hamisítottak a hírességekről, például széttett lábbal fehérneműben, vagy a fürdőkádban ábrázolták őket.
A Meta szóvivője elismerte a problémát, állítása szerint kifogásolt chatbot személyiségek és az általuk esetenként készített tartalmak megsértették a cég szabályzatát, a Reuters anyagának megjelenésére törölte a kifogásolt avatarok javát. Arról nem esett szó, hogy a tesz-e bármiféle proaktív lépést a gond megoldása érdekében, azaz megpróbálja-e valahogy letiltani a hírességeket engedély nélkül imitálni próbáló chatbotok létrehozását.
