Szexuálisan túlfűtött, chatbot hírességek voltak a Facebookon

A gyerekzaklatós ügyet követően újabb botrány tört ki a Facebookon, az Instagramon, továbbá a WhatsAppon elérhető chatbotok miatt. A Reuters nyomozása alapján a Meta által üzemeltetett platformokon több tucat olyan chatbot működött, amelyek hírességeket imitáltak, többek közt Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway és Selena Gomez digitális másai is megtalálhatóak voltak köztük.

Selena Gomezből is készített valaki flörtölős chatbotot a Facebookra

Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

A hírességeket megszemélyesíteni próbáló chatbotokat elméletileg nem lehet engedély nélkül létrehozni a Meta szolgáltatásaiban. A javukat felhasználók készítették, de legalább három esetben a vállalat saját dolgozói hozták létre a problémás avatarokat.

Rá voltak gerjedve a chatbotok a facebookozókra

A Facebookon is elérhető chatbotok gyakran nagy meggyőződéssel állították magukról, hogy ők tényleg híres színészek vagy zenészek, rendszeresen szexuális utalásokat tettek a csevegések során. Egyes avatarok még találkozókra is invitálták a felhasználókat.

A legnagyobb botrányt ettől függetlenül az keltette, hogy a flörtölős chatbotok intim képeket hamisítottak a hírességekről, például széttett lábbal fehérneműben, vagy a fürdőkádban ábrázolták őket.

A Meta szóvivője elismerte a problémát, állítása szerint kifogásolt chatbot személyiségek és az általuk esetenként készített tartalmak megsértették a cég szabályzatát, a Reuters anyagának megjelenésére törölte a kifogásolt avatarok javát. Arról nem esett szó, hogy a tesz-e bármiféle proaktív lépést a gond megoldása érdekében, azaz megpróbálja-e valahogy letiltani a hírességeket engedély nélkül imitálni próbáló chatbotok létrehozását.

