Ennek a fiatalok nem fognak örülni – meglepő húzással állt elő a Facebook

A Meta világszerte elérhetővé tette a tinédzser fiókok (Teen Accounts) funkciót a Facebookon és a Messengeren. A rendszer tavaly indult az Instagram részeként az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban, most pedig a Facebook és a Messenger is világszerte megkezdte az automatikus aktiválását a 13-17 éves felhasználóknál.

Az összes 18 éven aluli felhasználónál automatikusan aktiválódnak a Facebook korlátozásai

A fiatalkorúaknak szánt felhasználói fiókok célja, hogy védjék a tiniket a nem megfelelő tartalmaktól és az idegenek általi, kéretlen kapcsolatfelvételektől.

A fiatalkorúak csak olyanoktól kaphatnak üzenetet, akikkel korábban már chateltek vagy az ismerőseik a Facebookon, és a történeteiket is kizárólag az ismerőseik láthatják. A címkék, a megemlítések, továbbá a hozzászólások is hasonló módon korlátozottak.

Elsőbbséget ad a Facebook a tanári bejelentéseknek

A 16 éven aluliak kizárólag szülői engedéllyel változtathatnak a tini fiók korlátozásaival kapcsolatos beállításokon. Emellett a szolgáltatások napi egy óra után figyelmeztetik a fiatalokat, hogy ideje befejezni a használatukat, éjszakára pedig automatikusan aktiválja számukra az értesítéseket elnyomó, csendes módot.

A tini fiókok globális elérhetővé tételével párhuzamosan a Facebookot és a Messengert üzemeltető Meta elindította a School Partnership Programot is. Ez lehetővé teszi az amerikai iskolák hitelesített oktatói számára, hogy közvetlenül jelezzék az iskolai zaklatással vagy más veszélyekkel kapcsolatos problémákat az Instagram felé, a moderátorok prioritással kezelik a bejelentéseiket.

