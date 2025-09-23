Minden eddiginél egyszerűbb lesz párt találni; mutatjuk, hogyan

Potenciálisan ténylegesen hasznos, mesterséges intelligenciás funkciókkal turbózza fel a csak mobilokról elérhető, társkereső szolgáltatását a Facebook. A vállalat véget akar vetni a Tinderhez hasonló appok által létrehozott lapozási fáradtságnak, a mutogatott személyek mennyisége helyett az ajánlatok minőségét helyezné az előtérbe.

Sokkal komplexebb leírás alapján lehet majd keresni a Facebook társkeresőjében

Fotó: Priscilla Du Preez / Unsplash

A Facebook Dating legfontosabb újdonsága a randiasszisztens chatbot, ez nagyon konkrét kérésekre és kritériumokra reagál, hogy a felhasználók pontosabban kereshessenek partnereket.

A Meta példája szerint olyanokat lehet neki mondani, minthogy „keress nekem egy brooklyni lányt, aki érdeklődik a technológia iránt”.

Emellett a chatbot tanácsokat adhat a profil jobbá tételére és a randiötletek kitalálására is. Chatelni nem tud a felhasználó helyett a többi társkeresővel.

A szűk komfortzónán kívülről is ajánlgatna a Facebook

A chatbot asszisztens mellett egy másik funkció is érkezik a Facebook társkeresőjébe. A „Meet Cute” első körben heti rendszerességgel ajánl fel egy partnert, személyre szabott algoritmus alapján, de a megszkott keresési feltételeken kívülre kalandozva.

A Facebook Dating újdonságai első körben az Egyesült Államokban és Kanadában aktiválódnak a következő hetekben, de később mindenhol használhatóak lesznek, ahol maga a társkereső funkció is elérhető.

