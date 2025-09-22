Hírlevél

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Ilyen nincs, már az FBI weboldalát is hamisítják a bűnözők

Bűntények áldozatait akarják újból meglopni. Még az FBI nevével való visszaéléstől sem riadnak vissza.
Továbbra is határtalan a csalók arcátlansága. Az FBI közleményben riasztotta a publikumot, hogy csalók már az internetes bűntények bejelentésére szolgáló Internet Crime Complaint Center (IC3) weboldalát is hamisítják, hogy megpróbálják újból meglopni a más bűnözők által már átvert embereket.

Fotó: RDNE Stock project

A hamis weboldalak első pillantásra gyakran nem különböztethetőek meg a valódi bűnbejelentő webhelytől. Még olyan adathalász oldal is akad köztük, amelyen látható a figyelmeztetés, miszerint csalók próbálják megszemélyesíteni az FBI hivatalos weboldalát, ami kirívóan arcátlan a bűnözők részéről.

A csalások áldozataira utaznak az FBI webhelyét hamisítók

Az FBI szerint a bűnözők nem csak kinézetre klónozzák a hivatalos webhelyét, de próbálnak olyan webcímeket regisztrálni hozzájuk, amelyek nagyon hasonlóak a valódi webcíméhez. 

A céljukat az jelenti a támadó oldalakkal, hogy megszerezzék a látogatók által megadott adatokat, köztük a nevet, a lakcímet, a telefonszámot, az e-mail-címet, a banki információkat.

A hatóság azt tanácsolja az amerikaiaknak, hogy mindig közvetlenül az ic3.gov webcím beírásával töltsék be a bűnbejelentő oldalt a böngészőjükben, továbbá ne az internetes keresőmotorok hirdetésein keresztül próbáljanak meg rálépni, mert azok a valódi helyett gyakran a csaló webhelyekre viszik őket.

Az FBI hangsúlyozta, hogy az IC3 webhely és az FBI alkalmazottai soha nem kérnek pénzt az eltűnt összegek visszaszerzéséért, és nem keresik fel közvetlenül a károsultakat telefonon vagy a közösségi médiában.

A mostani riasztás ugyan elsősorban az amerikaiakat érinti, de a magyaroknak is fel kell készülniük ezekre a helyzetekre, az adóhatóságtól a rendőrségen át az Ügyfélkapuig bármely hivatalos webhelyet meghamisíthatnak a csalók.

