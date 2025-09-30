Utcai reklámtáblákon keres magának férjet ez a nő

Minden társkereső alkalmazás ellenére továbbra is rendkívül nehéz jó társat találni, ennek ellenére egy 42 éves kaliforniai nő komoly megütközést keltett a sajátos módszerével. Lisa Catalano egy komplett férjkereső weboldalt hozott létre, amelyet már autópálya melletti reklámtáblákon is reklámoz, ezen adhatják be a pályázataikat a lovagjelöltek.

San Francisco egyik olyan autópályája mellett vannak Lisa Catalano férjkereső hirdetései, amelyen a Szilícium-völgy színe-java áthajt munkába menet

Fotó: Marrylisaofficial / TikTok

Ez igencsak elkeseredetten hangzik, de a nő kitart az ötlet mellett. „Ez nem vicc vagy trükk, hanem egy komoly és saját finanszírozású kezdeményezés. Csak meg akarom találni a férjemet” – mondta Catalano a New York Postnak.

Meg kell ugraniuk a lécet a férjéül szegődni kívánóknak

A nő elmondása szerint olyan férfit keres, aki 35 és 45 év közötti, osztja a vallási és a politikai nézeteit, egészségesnek mondható életmódot folytat, nincsenek dohányzáshoz hasonló rossz szokásai vagy büntetett előélete, rendelkezik minimum alapdiplomával, és készen áll a 2–3 éven belüli családalapításra.

Sokan gúnyolták a plakátokat, hiszen ilyen hirdetési felületeket például ügyvédek vagy gyorsétteremláncok használnak előszeretettel. Lisa azonban kitart:

Szeretnék szerelembe esni. Meg szeretnék házasodni és családot akarok alapítani. Valahol ott kell lennie (álmai férfijának).

– tette hozzá.

A nő nem aggódik túlságosan a költségek miatt, a jövőben pedig bővítené is a kampányt, például taxi tetejére helyezett hirdetésekkel. Reményei szerint erre végül nem lesz szükség, máris rengetegen jelentkeztek a férjkereső weblapján.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!