Bárhol fesztivált rendezhet ezzel az akkus hangfallal

A nyári buliszezonról egy cseppet lekésve a berlini IFA 2025 kiállításon bemutatta az eddigi legnagyobb méretű, hordozható hangfalát a JBL. A fesztivál hangulatú házibulik rendezésére kitalált PartyBox 720 három kilogrammot nyom és majdnem egy méter magas, így a könnyebb mozgathatóság érdekében fogantyúval és beépített kerekeken görgethető.

Fesztivál hangerővel bömböltethető a JBL PartyBox 720 hordozható hangfal

Fotó: JBL

A végső soron ennél fontosabb paraméterei, hogy kettő darab 9 hüvelykes hangszórójával akár 800W teljesítmény leadására is képes, azaz komolyan vehető házibuli csapható vele, már ha ügyes a társaság lemezlovasa.

A gyártó kiemelte, hogy mikrofon is csatlakoztatható hozzá, így karaoke-célokra is kiválóan bevethető.

A balesetekre is gondoltak a tervezők, IPX4-es vízállóság gondoskodik arról, hogy a ráfröccsenő folyadékok ne vessenek váratlan véget a szórakozásnak

Sokáig bírja szusszal a fesztiválhangszóró

A PartyBox 720 teljesen akkuról működik, kettő darabot ad mellé a gyártó, ezek összesen akár 15 órányi üzemidőt is képesek biztosítani. A töltéshez fali konnektorba kell dugni a hangfalat, a gyorstöltésnek köszönhetően pedig tíz percnyi töltés akár 2 óra üzemidőt is biztosíthat.

A prémium hangfal természetesen nem lesz olcsó mulatság, a szeptemberben forgalomba kerülő JBL PartyBox 720 ajánlott ára 900 euró, azaz 355 ezer forint.

