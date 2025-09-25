Meglepő dolog derült ki a népszerű fiúbanda tagjairól

A közszereplőket gyakran érik nemtelen támadások az interneten, azonban viszonylag ritka, hogy pereskedni kezdenek az őket ócsárlókkal. Most nagy szenzációt keltett egy efféle ügy, egy dél-korai férfi kénytelen kártérítést fizetni a Plave tagjainak. Az öt tagból álló, popzenében utazó fiúbanda tagjainak személyazonossága titok: nem a valódi arcukkal, hanem animált avatárokkal lépnek színpadra, mozgásrögzítő technológiát használva.

A Plave fiúbanda tagjai valódi emberek, de csak virtuális avatárok formájában ismeri őket a nagyközönség

Fotó: Plave / Instagram

A Plave 2023-ban debütált az Asterum című lemezével, és rövid idő alatt nagy rajongói tábort épített fel. Elsősorban Dél-Koreában ismertek, a nemzetközi porondra való betörés nehezen megy számukra, részben a koreai nyelv, részben pedig a nyugaton szokatlan, virtuális jellegük miatt.

Fizetnie kell a fiúbanda tagjait a neten ócsárlónak

A fiúbanda útját egyengető Vlast ügynökség tavaly indított pert egy férfi ellen, miután a korábban Twitter néven futott X közösségi oldalon ócsárló feltételezésekbe bocsátkozott. Olyanokat írt a Plave tagjairól, hogy a való életben „csúnyák” lehetnek, továbbá „tipikus koreai férfi kisugárzással” rendelkezhetnek.

A Vlast nem hagyta annyiban az ügyet, állítása szerint a feltételezések sértették a banda tagjainak az érzéseit, és pert indított a netes sértegető ellen. A bíróságon azzal próbált védekezni az elkövető, hogy a virtuális avatárjaikról beszélt, noha a kommentjei alapján ez nyilvánvalóan nem igaz, a karakterek mögötti embereket sértegette.

A bíró ennek megfelelően lesöpörte a védekezést. Indoklása szerint „a metaverzum korában az avatár több mint egy virtuális kép: a felhasználójának önkifejezése módja, identitása, és a társadalommal való kommunikációjuk a módja” – áll az ítéletben.

Az ügynökség fejenként olyan 1,5 millió forintnak megfelelő 6,5 millió won kártérítést kért a bírótól, ám az túlzónak tartotta az összeget, csak 24 ezer forintnyi 100 ezer wont tartott arányosnak. Emiatt az ügynökség fellebbez az ítélet ellen, több kártérítést szeretne kiharcolni a fiúbanda tagjainak az internetes sértegetés által okozott lelki traumáikért.