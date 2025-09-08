Ezt az eszközt mindenkinek ismernie kell, akinek kertje van

A családi házakban élők többsége számára továbbra is túlságosan drága mulatság a robotfűnyíró, de nem érdemes búslakodniuk, a technológia megfizethetőbbé válásának idejére legalább sokkal jobb termékeket tudnak majd vásárolni, amelyek kevésbé fognak félmunkát végezni.

Nyírhat, metszet, markolhat, dobálhat a robot karjával a NexLawn Master X Series Concept robot fűnyíró

Fotó: NexLawn

Az IFA 2025 kiállításon most kiderült, hogy miként kell elképzelni a jövő robotfűnyíróját, ami nagyjából már tényleg úgy működik, mint ahogy azt a vevők szeretnék. A koncepciót a MOVA alá tartozó NexLawn márka prezentálta, a Master X Series Concept fűnyíróját a mechanikus robotkarja különbözteti meg a jelenleg kapható modellektől.

Kart növeszthetnek a robot fűnyírók

A NexLawn szerint különféle csatolmányok lesznek feltehetőek robot fűnyírójának kinyújtva közel egy méteres karjára, így az eszköz képes lehet felvenni az útjában lévő dolgokat, megmetszeni egyes növényeket, lenyírni az elérhetetlen szegélyeket, de akár labdát is hajíthat a kutyának.

A Master X Series Concept egyelőre csak egy koncepciótermék, és nem tudni, hogy mikor kerülhet piacra. A legnagyobb kihívást nem a robotkar és a rátehető csatolmányok hardveres megtervezése jelentheti, a nagy problémának a működést vezérlő szoftver elkészítése bizonyulhat.

Minden kert teljesen egyedi, így a robotkar használatára épülő funkcióknak viszonylag kontrollálatlan körülmények között kell racionális munkát végezniük.

Emiatt fűnyírónak muszáj moderáltan eszesnek és alkalmazkodónak lennie, különben valós életbeli körülmények között csúnyán fel fog sülni.

