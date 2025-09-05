Egy kicsit még mindig drága a Samsung olcsósított csúcstelefonja

A Samsung az idei berlini IFA 2025 kiállításon bemutatta a Galaxy S25 sorozat új tagját, a Galaxy S25 FE készüléket. A modell célja, hogy a prémium kategória funkcióit elérhetőbb áron kínálja, miközben megkapja a legfrissebb szoftveres fejlesztéseket és mesterséges intelligencia alapú funkciókat.

A Samsung bejelentette a Galaxy S25 FE telefont, az olcsósított csúcskészülékét.

Kijelző és dizájn

A Galaxy S25 FE külsőben az S25 széria vonalát követi, visszafogottabb kivitelben. A készülék lapos kijelzővel, alumínium kerettel és üveg hátlappal érkezik, amelyek ismerős prémium érzetet keltenek, de egyszerűbb anyaghasználattal, mint a sorozat drágább tagjainál. A kijelző továbbra is 120 Hz-es képfrissítést kínál, így a gördülékeny használat itt sem szenved csorbát.

Teljesítmény és AI-funkciók

Az S25 FE a Samsung saját kezelőfelületének, a One UI 8-nak a legfrissebb verzióját futtatja, és számos AI-alapú fejlesztést tartalmaz. Ezek közé tartozik a valós idejű fordítás, a képszerkesztést segítő algoritmusok és az éjszakai fotózást javító Nightography mód. A készülék támogatja a Google által kínált „bekarikázással keresés” funkciót is, amely képek és szövegek alapján nyújt gyors információkat.

Élő fordítást is tud az új telefon.

Kamera

A kamerarendszer a középkategóriás és a prémium modellek közé pozicionálja a telefont. Az AI itt is fontos szerepet kap: a ProVisual motor automatikusan elemzi a felvételeket, javítja a színeket és a részleteket, valamint lehetőséget ad generatív szerkesztésre is. Az éjszakai felvételekhez külön fejlesztett algoritmusok segítenek tisztább, élesebb képeket készíteni.

Akkumulátor és üzemidő

A készülék 4900 mAh kapacitású akkumulátort kapott, amely a gyártó szerint egy teljes nap intenzív használatra elegendő.

A 45 wattos vezetékes gyorstöltés támogatott, ami a kategóriában elég jónak mondható, már a kínai modellekben már láttunk csodákat ebben a tekintetben.

Ezzel együtt a belső hőelvezetést javító rendszer hosszabb távon is stabil teljesítményt ígér.

Biztonság és támogatás

A Samsung a biztonsági funkciókat is kiemelte: a Galaxy S25 FE tartalmazza a Knox biztonsági rendszert, valamint a KEEP titkosított tárolást, amely külön környezetet hoz létre az érzékeny adatok számára. A modell hét évnyi rendszer- és biztonsági frissítést kap, amivel a vállalat a hosszú távú támogatást helyezi előtt.