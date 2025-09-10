Műholdas segélykérésre is képes ez az okosóra

A Garmin újabb mérföldkőhöz érkezett a prémium okosórák világában: bemutatta a Fenix 8 Pro sorozatot, amely több szempontból is elsőnek számít a piacon. A széria legnagyobb újítása, hogy az órák immár közvetlenül képesek kommunikálni műholdakon és mobilhálózaton keresztül, vagyis nincs szükség hozzájuk okostelefonra. Ez a funkció az inReach technológiának köszönhető, amely lehetővé teszi, hogy SMS-t küldjünk, hívást bonyolítsunk, helyzetünket megosszuk vagy éppen SOS riasztást adjunk le, amely közvetlenül a Garmin Response segélyszolgálathoz fut be. Ez az újdonság időközben megjelent a tegnap este bemutatott Apple okosórákban is, de attól még nem kevésbé úttörő tulajdonság.

Garmin Fenix 8 Pro

Az új széria másik látványos újdonsága a MicroLED kijelző, amely a világ legfényesebb okosórakijelzője lett: több mint 400 000 LED dolgozik benne, a maximális fényerő pedig elérheti a 4500 nitet. Ez nemcsak erős napsütésben teszi könnyen leolvashatóvá az órát, hanem a színek élénkségét és a kontrasztot is új szintre emeli. A prémium kialakításhoz titánkeret és zafírüveg társul, így az óra egyszerre mutatós és ellenálló.

A Fenix 8 Pro természetesen megtartotta a Garmin által eddig is kínált szolgáltatásokat: sport- és edzésfunkciók, navigáció, részletes térképek, egészségügyi mérések, alváskövetés és Garmin Pay fizetés is elérhető. Az ECG funkció és a beépített mesterséges intelligenciával támogatott edzéssegéd pedig még személyre szabottabbá teszi a felhasználói élményt.

A GPS-t nem csak tájékozódásra használja!

Az akkumulátor-üzemidő terén a nagy fényerejű kijelző kompromisszumot kíván. A 47 és 51 milliméteres AMOLED modellek akár 27 napig is bírják egyetlen feltöltéssel, míg a MicroLED változat 10 nap körüli üzemidőt kínál, ami ugye még mindig tízszerannyi, mint mondjuk az Apple okosóráié. Ez még mindig figyelemre méltó a funkciók gazdagsága mellett, de érzékelteti, hogy a látványos kijelző energiaigénye jóval magasabb.

Még a Garmin órák közt sem olcsó darab ez

A Garmin az új órákat elég erős árazással hozza forgalomba. A 47 milliméteres AMOLED modell 497 ezer forintba kerül, a 51 milliméteres 579 ezer forintért kapható, míg a csúcskategóriás, 51 milliméteres MicroLED verzió ára 829 ezer forint. Ez a kategória egyértelműen az extrém sportolók, felfedezők és olyan felhasználók számára készült, akiknek életbevágó lehet, hogy telefon nélkül is kapcsolatban maradjanak a külvilággal.