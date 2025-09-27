Fontos változás az internetszolgáltatásban! Több millió magyart érint!

A Magyar Telekom többéves hálózatfejlesztési programjának eredményeképpen országszerte már 3 millió végponton érhető el a vállalat optikai hálózata. Szeptember 26-tól az elméletben akár 10 gigabitre is képes XGSPON fejlett optikai hálózati technológiája teljes kapacitását is használhatják a végpontok túlnyomó többségén.

A legújabb Wi-Fi 7 szabványt is ismeri a gigabites előfizetések mellé járó router

Fotó: Fábio Lucas / Unsplash

A Telekom lakossági ügyfelei a 4 Gbps letöltési sebességet vehetik igénybe, míg az üzleti szegmensben a hálózat teljes elérhető effektív kapacitását, azaz feltöltési és letöltési oldalon is 8 gigabit/s tempót – biztosítja a maximális teljesítményhez.

Csúcstechnológiás wifi router is jár a gigabites net mellé

A hálózati fejlesztéshez méltó wifi router is társul: a Qualcommal közösen fejlesztett tri-band Home Gateway a klasszikus sávok mellett a 6 GHz-es sávot is használja, amely viszonylagos újdonság a WiFi technológiában. A WiFi 7 szabvány révén a csatlakoztatott eszközök stabilan és villámgyorsan kommunikálnak, elkerülve a hálózati torlódást.

