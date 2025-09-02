Most akkor meg kell változtatni a Gmail jelszavát?

Az elmúlt napokban számos sajtóhírben lehetett olvasni egy Gmailt érintett, óriási hackelésről. A cikkek szerint a Google vészriasztást adott ki, és nem kevesebb mint 2,5 milliárd felhasználót kért arra, hogy változtassa meg a Gmail, ezzel együtt pedig a Google-fiókjának a jelszavát.

A kétlépcsős azonosítás hatékonyabb a Gmail megvédésben, mint az erős jelszó használata

Fotó: Yogas Design / Unsplash

A Google most tiszta vizet öntött a pohárba: nem adott ki ilyen riasztást. A sajtóbeszámolók hátterében vélhetően egy korábbi, a SalesForce-hálózatot érintett biztonsági incidens áll. Az adathalászattal kapcsolatos ügy miatt augusztus elejéig valóban rengeteg felhasználót értesített, hogy cserélje le a Gmailben is használt jelszavát, de a széles publikumot nem érintette az ügy.

Ettől még érdemes ellenőrizni a Gmail biztonságát

Ennek megfelelően nincs specifikus riasztás érvényben, ami miatt a döntő többségnek le kellene cserélnie a jelszavát. Viszont aki gyenge és nem egyedi jelszót használ a Google-fiókjában, annak érdemes lehet megejtenie egy jelszócserét.

Ami ennél is fontosabb, hogy amennyiben ez még nem történt meg, akkor be kell kapcsolni a kétlépcsős azonosítást a Google-fiókban.

Amennyiben aktív a kétlépcsős hitelesítés, akkor nem lehet az e-mail-cím és a jelszó megadásával bejelentkezni a fiókokba, hanem pluszban jóvá kell hagyni a belépést. Ez általában egy mobilon felpattanó értesítés jóváhagyásával, vagy egy hatjegyű kód megadásával történik. A kétlépcsős hitelesítés ad valódi és komoly védelmet a Google-fiókoknak, még a gyenge jelszóval védett fiókokat is megvédheti az illetéktelen hozzáféréstől.

