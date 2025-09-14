Ebből baj lehet: súlyos vádak érték a Google-t

A People Inc., amely több mint negyven digitális és nyomtatott márkát működtet – köztük a People, a Food & Wine, a Travel + Leisure és az Allrecipes címeket –, élesen bírálta a Google-t. Neil Vogel, a cég vezérigazgatója szerint a keresőóriás nemcsak a találatok indexelésére használja webcrawlerét, hanem ugyanazzal a technológiával mesterséges intelligencia modelleket is tanít, ami a kiadók tartalmainak jogosulatlan felhasználását jelenti.
Vogel arra is rámutatott, hogy a Google kereső korábban a People Inc. oldallátogatásainak mintegy 65 százalékát biztosította, mára viszont ez az arány 20–30 százalékra csökkent. Bár a vállalat összességében növelte a bevételeit és a közönségszámot, a tartalmak ilyen módon történő újrahasznosítása szerinte etikátlan és veszélyes gyakorlat.
A vád középpontjában az áll, hogy a Google ugyanazt a feltérképező programot használja keresési indexeléshez és AI-fejlesztéshez. A kiadók szerint ezzel a cég úgy jut tartalomhoz, hogy ezért nem fizet semmit, miközben közvetlen versenytársává válik a médiavállalatoknak.
A People Inc. jelenleg technológiai eszközökkel, például a Cloudflare megoldásaival blokkolja azokat az AI-crawlereket, amelyek nem állnak fizetett megállapodás keretében. Vogel szerint a kiadóknak nagyobb alkuerőre van szükségük, és meg kell követelniük a kompenzációt, ha tartalmaikat mesterséges intelligencia fejlesztésére használják.
A keresőóriás szerepe a kiadói ökoszisztémában az elmúlt években jelentősen átalakult. A Google által generált forgalom drasztikusan csökkent, ami kihat a hirdetési bevételekre és a láthatóságra is. Bár a People Inc. más forrásokból képes volt bővíteni közönségét, a keresési látogatottság esése figyelmeztető jel a teljes iparág számára.
Vogel szerint elkerülhetetlen, hogy a kiadók és az AI-szolgáltatók közötti kapcsolat szerződéses alapokra helyeződjön. Úgy látja, hogy egyes cégek – például az OpenAI – nyitottak lehetnek ilyen megállapodásokra, míg a Google eddig nem mutatott hajlandóságot a fizetésre.
A Cloudflare szintén hangsúlyozta, hogy a kiadóknak joguk van megvédeni tartalmaikat, és olyan eszközöket kell biztosítani, amelyekkel szabályozhatják, hogy ki és milyen célra használhatja fel azokat.
A szakértők szerint a jelenlegi szerzői jogi szabályozás sok szempontból elavult, és nem ad egyértelmű választ arra, hogy mi számít tisztességes felhasználásnak az AI-modellek képzése során. Az első jogi precedensek már születőben vannak, és várható, hogy a közeljövőben egyre több bírósági ügy segít majd tisztázni a határokat.
Matthew Prince, a Cloudflare vezetője arra számít, hogy a következő években a nagy technológiai cégek kénytelenek lesznek fizetni a tartalomért, amelyet mesterséges intelligencia rendszereikben használnak fel.
A helyzet kezelésére több stratégia is létezik. A kiadók blokkolhatják azokat az AI-crawlereket, amelyek nem állnak velük szerződésben. Emellett törekedhetnek tartalomlicencelési megállapodásokra, amelyek anyagi kompenzációt biztosítanak számukra. Lényeges, hogy folyamatosan figyeljék a jogi fejleményeket, hiszen a szerzői jogi szabályozás változása alapvetően meghatározza a mozgásterüket.
Az AI-fejlesztők számára ez a vita több szempontból is kihívást jelent. Egyrészt tiszteletben kell tartaniuk a tartalomkészítők jogait, másrészt átláthatóbbá kell tenniük, hogy milyen forrásokból dolgoznak. Hosszú távon az üzleti fenntarthatóság és a hitelesség is azt kívánja, hogy ne jelenjenek meg tartalomlopással vádolható szereplőként a piacon.
A Google és a People Inc. közötti konfliktus túlmutat két vállalat vitáján. A kérdés lényege az, hogy a digitális korban ki rendelkezik a tartalom feletti jogokkal, és hogyan alakulhat ki egy igazságos egyensúly a tartalomkészítők és az AI-szolgáltatók között.
A jövőben várhatóan szabályozási és üzleti megoldások sora születik, amelyek célja a tisztességes kompenzáció biztosítása a kiadók számára, miközben az AI-fejlesztés továbbra is fejlődhet. A mérleg nyelve azon fog múlni, hogy a technológiai óriások mennyire hajlandók partnerként kezelni a tartalom előállítóit.
