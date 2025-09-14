Ebből baj lehet: súlyos vádak érték a Google-t

A People Inc., amely több mint negyven digitális és nyomtatott márkát működtet – köztük a People, a Food & Wine, a Travel + Leisure és az Allrecipes címeket –, élesen bírálta a Google-t. Neil Vogel, a cég vezérigazgatója szerint a keresőóriás nemcsak a találatok indexelésére használja webcrawlerét, hanem ugyanazzal a technológiával mesterséges intelligencia modelleket is tanít, ami a kiadók tartalmainak jogosulatlan felhasználását jelenti.

A Google és a kiadók közötti vita rávilágít: a digitális világban a tartalom értéke és a felhasználás feltételei alapvető átalakuláson mennek keresztül.

Vogel arra is rámutatott, hogy a Google kereső korábban a People Inc. oldallátogatásainak mintegy 65 százalékát biztosította, mára viszont ez az arány 20–30 százalékra csökkent. Bár a vállalat összességében növelte a bevételeit és a közönségszámot, a tartalmak ilyen módon történő újrahasznosítása szerinte etikátlan és veszélyes gyakorlat.

Egy crawler, kettős haszon?

A vád középpontjában az áll, hogy a Google ugyanazt a feltérképező programot használja keresési indexeléshez és AI-fejlesztéshez. A kiadók szerint ezzel a cég úgy jut tartalomhoz, hogy ezért nem fizet semmit, miközben közvetlen versenytársává válik a médiavállalatoknak.

A People Inc. jelenleg technológiai eszközökkel, például a Cloudflare megoldásaival blokkolja azokat az AI-crawlereket, amelyek nem állnak fizetett megállapodás keretében. Vogel szerint a kiadóknak nagyobb alkuerőre van szükségük, és meg kell követelniük a kompenzációt, ha tartalmaikat mesterséges intelligencia fejlesztésére használják.

A keresési forgalom visszaesése

A keresőóriás szerepe a kiadói ökoszisztémában az elmúlt években jelentősen átalakult. A Google által generált forgalom drasztikusan csökkent, ami kihat a hirdetési bevételekre és a láthatóságra is. Bár a People Inc. más forrásokból képes volt bővíteni közönségét, a keresési látogatottság esése figyelmeztető jel a teljes iparág számára.

AI és tartalomlicencelés

Vogel szerint elkerülhetetlen, hogy a kiadók és az AI-szolgáltatók közötti kapcsolat szerződéses alapokra helyeződjön. Úgy látja, hogy egyes cégek – például az OpenAI – nyitottak lehetnek ilyen megállapodásokra, míg a Google eddig nem mutatott hajlandóságot a fizetésre.