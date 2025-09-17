Érzékeny adatok kerültek a hackerek kezébe

Újabb súlyos hackelési botrány rázta meg a luxusipart, ismeretlen támadók még áprilisban megszerezték a Balenciaga, a Gucci, továbbá az Alexander McQueen ügyféladatbázisait. A kezükbe került információk között megtalálhatóak a vevők nevei, az e-mail-címeik, a telefonszámaik, a lakcímeik, továbbá hogy összesen mennyit költöttek a nagy presztízsű divatházaknál.

A hackerek azt állítják, hogy több millió vásárló adatait szerezték meg

Fotó: Lala Azizli / Unsplash

A támadást a Shiny Hunters nevű csoport vállalta magára, állítása szerint 7,4 millió e-mail-címhez tartozó adatot szerzett meg. Bár kártyaadatok nem kerültek nyilvánosságra, a kiszivárgott adatok veszélyesek lehetnek, hiszen a luxustermékekre több tízezer dollárokat költők csalási és zsarolási kísérletek kiemelt célpontjai lehetnek.

Elismerte a hackelést az anyavállalat

A márkák anyavállalataként funkcionáló Kering megerősítette a támadást, és közölte, hogy az érintetteket e-mailben már értesítette. Nyilvános nyilatkozatot azonban nem tett, mivel erre jogilag nem kötelezhető, ha az ügyfeleket közvetlenül tájékoztatja. A vállalat hangsúlyozta, hogy pénzügyi adatok nem kerültek veszélybe, továbbá az IT-rendszereinek védelmét is megerősítette.

A mostani hackelési botrány nem elszigetelt eset, az év első felében a Cartier és a Louis Vuitton is adatlopás áldozatává váltak. A szakértők szerint a luxusipar a kiberbűnözők kiemelt célpontjává vált, hiszen ha nem is képesek közvetlenül váltságdíjat kicsikarni belőlük, attól az exkluzív ügyfélkörük kapcsolattartási adatai még különösen értékesek lehetnek más bűnözők számára a sötét weben.

