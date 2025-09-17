Több millió kocsi hackelhető meg

Idén tavasszal súlyos sebezhetőségekre derült fény az Apple különféle operációs rendszereit futtató eszközökön. A komoly hibák a vezeték nélküli kommunikációra kitalált AirPlay kommunikációs szabványban lapultak, a hackerek támadó kódokat tudtak lefuttatni a támadott eszközökön, ha wifin át vagy Bluetooth segítségével fel tudtak csatlakozni rájuk.

Egyetlen autógyártó sem adott még ki a frissítést a hackelési probléma megszüntetésére

A sebezhetőségek nem csak az iPhone-okhoz, az iPadekhez, vagy a Mac számítógépekhez hasonló eszközöket érintették, de minden AirPlay protokollt támogató eszközön megtalálhatóak voltak, így például okostévék mellett az Apple CarPlay infotainment rendszerű autók is védtelennek bizonyultak.

Még nem kapnak frissítést a hackelhető autók

A sérülékenységek nyilvánosságra hozásának az idejére az Apple javította a gondokat, azonban a sebezhető eszközökre szoftverfrissítések formájában el kell juttatni ezeket a foltozásokat. A hibákat megtalált Oligo Security biztonsági most felhívta a figyelmet, hogy tudomása szerint négy és fél hónap leforgása alatt egyetlen autógyártó sem adta ki a kocsijaira a megfelelő szoftverfrissítést.

Emiatt mindegyik olyan Apple CarPlay rendszerű autó meghackelhető, amelyik lehetővé teszi, hogy mobilokhoz és laptopokhoz hasonló eszközök PIN megadása nélkül kapcsolódjanak hozzájuk Bluetooth-on.

A kutatók szerint rengeteg ilyen jármű van, és csak akkor szűnik meg a probléma, ha a gyártóik végre kiadják rájuk a sebezhetőségeket megszüntető szoftverfrissítést. Sajnos az autógyártóknál lassan őrülnek a malmok, így nem tudni, hogy mikor kerül végre pont az ügy végére, a kocsik tulajdonosai pedig nem tudnak mit kezdeni a problémával.

