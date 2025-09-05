Megújult a Hatoslottó – mostantól hetente kétszer is sorsolnak

Szeptember 4-től új időszámítás kezdődött a Hatoslottó életében: a megszokott vasárnapi sorsolás mellett mostantól csütörtökönként is lehetőség nyílik a nyerésre. A változás nem csupán a játék menetét érinti, hanem az ahhoz kapcsolódó háttérrendszereket is: összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség, amelyen közel 90 szakember dolgozott másfél éven át. Az átalakítás célja, hogy a játék dinamikusabbá váljon, és jobban igazodjon a modern játékosi igényekhez – azokhoz, akik gyorsabb visszajelzésre és gyakoribb játéklehetőségre vágynak.

A Hatoslottót ezentúl hetente kétszer is kihúzzák.

A Hatoslottó Magyarország második legismertebb lottójátéka, a felnőtt lakosság közel 95%-a ismeri. Az újítások között nemcsak a sorsolások gyakorisága, hanem a játék feladásának módja is megváltozott: szeptember 1-jétől lehetőség nyílik egyszerre több (2, 5, 10) sorsolásra is játszani, és ennek megfelelően új segédszelvény is készült. Fontos, hogy a játék ára változatlan maradt: továbbra is 400 forintba kerül egy mező, függetlenül attól, hogy melyik napi sorsolásra adják fel a szelvényt.

37 év, 1739 sorsolás, több milliárdos nyeremény - ez a Hatoslottó

A Hatoslottó története immár 37 évre nyúlik vissza, ez idő alatt 1739 sorsolás zajlott le, évente átlagosan 10 telitalálattal. A legnagyobb eddig megnyert összeg meghaladja a 3,1 milliárd forintot. A Szerencsejáték Zrt. a jubileum és a játék új formájának bevezetése alkalmából látványos módon ünnepel: szeptember 4-től október közepéig országos rendezvénysorozatot szervez, amely a korábbi évek ikonikus „vidékjáró” hagyományait idézi meg.

A Szerencsekoncertek névre keresztelt eseménysorozat során több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság. A program különlegessége, hogy a helyszíneken mobil kamionszínpad és modern technológiával felszerelt nagyszínpadok várják az érdeklődőket – látványos kivetítőkkel és legendás magyar előadókkal. A fellépések között számos közönségkedvenc zenész szerepel, és a rendezvények mindenki számára ingyenesen látogathatók.

A kezdeményezés célja, hogy a megújult Hatoslottót ne csak a nyereményekkel, hanem élményekkel is összekössék. A koncertek helyszínei az egész országot lefedik: Győr-Moson-Soprontól Békésen át Zaláig, egészen Borsod-Abaúj-Zemplénig.