Sikeresen védi a közbiztonságot a hologram rendőr

Szokatlan innovációval került be a nemzetközi hírekbe Szöul, a Jeo-dong Parkban minden este hét és tíz óra között egy hologram rendőr javítja a közbiztonságot. Két percen keresztül látható, majd eltűnik, két perc múlva pedig újból láthatóvá válik. Beszélni is tud, gyakran elmondja, hogy „Vészhelyzet esetén a rendőrség valós időben járőrt küld. Itt térfigyelő kamera található”.

A hologram rendőr puszta jelenléte is képes csökkenteni a szabálysértéseket és a bűnözést

Fotó: Seoul Metropolitan Police Agency

A dél-koreai hologram rendőr nem high-tech módszerrel jelenik meg, egy plexilapra vetítik rá a képét, gyakorlatilag egy rendőrt ábrázoló videót játszanak le a felületen. A szokatlan rendőr tavaly október óta van szolgálatban a szöuli rendőrség kísérleti projektjeként.

Pszichológiai elven dolgozik a hologram rendőr

A kezdeményezés célja, hogy megelőzzék a bűncselekményeket, például az ittas randalírozást és a veszekedéseket. Bár első pillantásra nyilvánvaló, hogy nem valódi emberről van szó, a hologram rendőr puszta jelenlétének pszichológiai hatása mérhető eredményt hozott.

A parkban 22 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma, főként a hirtelen és ötletszerű bűncselekmények mennyisége esett nagyot.

A hologram rendőr nem füllent a térfigyelő kameráról, a rendőrségen folyamatosan figyelik az eseményeket, és probléma esetén azonnal útnak indulnak a valódi rendőrök. A kísérlet azt az elméletet tette sikeresen próbára, hogy a hatósági felügyelet puszta érzése képes visszatartani az embereket a szabálysértésektől és a bűncselekményektől.

