Akár 3 hétig is bírja ez az okosóra, de van egy kis gond vele

A Huawei Watch GT 6 Pro a gyártó egyik legújabb és legkomplexebb okosórája, amely a hosszú üzemidőt, a prémium anyaghasználatot és a sportorientált funkciókat ötvözi. A barna szilikonszíjas verzió a praktikumot és a sportosságot helyezi előtérbe, ugyanakkor a dizájn is elegáns marad, így mindennapi viseletként is megállja a helyét. A készülék sok tekintetben kiemelkedő, de egy hiányosság mindenképpen megemlítendő: Magyarországon nem lehet vele fizetni, ami sok felhasználó számára alapvető elvárás lenne egy modern okosóránál.

A Huawei Watch GT 6 Pro több színben is kapható, mi ezt az érdekes verzót próbáltuk ki.

Dizájn és anyaghasználat

A Huawei Watch GT 6 Pro barna szilikonszíjas változata kifejezetten kényelmes viselet. A szilikonszíj puha és rugalmas, ami sport közben és egész napos hordás során is komfortos érzést nyújt. A ház titánötvözetből készült, a kijelzőt pedig zafírüveg védi, ami ellenálló a karcolásokkal szemben. Ezek a megoldások azt mutatják, hogy a gyártó nemcsak az esztétikumra, hanem a tartósságra is nagy hangsúlyt fektetett. A 46 milliméteres tok valamivel nagyobb, de nem túlzó, így a legtöbb csuklóméretre megfelelő választás.

A szíja belül szilikon, kívül pedig szövet.

A kijelző külön kiemelést érdemel. Az AMOLED panel 3000 nites fényereje rendkívül erős, így még nyári napsütésben, szabadtéri edzés közben is jól olvasható marad. A színek élénkek, a kontraszt mély, a megjelenítés minősége felveszi a versenyt bármelyik prémium kategóriás riválissal.

Akkumulátor – valóban három hétig bírja?

Az egyik legnagyobb vonzereje a készüléknek a 21 napos üzemidő. A Huawei évek óta híres arról, hogy hosszabb használati időt kínál, mint sok rivális, és a GT 6 Pro ezen a téren új szintet képvisel. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy még intenzív sportolás mellett sem kell attól tartani, hogy pár naponta töltőt kell keresnünk. A hosszú üzemidő nagy könnyebbséget jelent például túrázóknak, sportolóknak vagy azoknak, akik sokat utaznak, és nem szeretnék minden nap a töltés miatt aggódni.

A töltés maga is gyors és egyszerű, a mágneses dokkoló stabilan rögzíti az órát, és rövid idő alatt feltölti. Bár a vezeték nélküli töltést sokan hiányolják, a Huawei itt inkább a megbízhatóságot és a sebességet helyezte előtérbe.