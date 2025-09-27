Akár 3 hétig is bírja ez az okosóra, de van egy kis gond vele

A Huawei Watch GT 6 Pro a gyártó egyik legújabb és legkomplexebb okosórája, amely a hosszú üzemidőt, a prémium anyaghasználatot és a sportorientált funkciókat ötvözi. A barna szilikonszíjas verzió a praktikumot és a sportosságot helyezi előtérbe, ugyanakkor a dizájn is elegáns marad, így mindennapi viseletként is megállja a helyét. A készülék sok tekintetben kiemelkedő, de egy hiányosság mindenképpen megemlítendő: Magyarországon nem lehet vele fizetni, ami sok felhasználó számára alapvető elvárás lenne egy modern okosóránál.
A Huawei Watch GT 6 Pro barna szilikonszíjas változata kifejezetten kényelmes viselet. A szilikonszíj puha és rugalmas, ami sport közben és egész napos hordás során is komfortos érzést nyújt. A ház titánötvözetből készült, a kijelzőt pedig zafírüveg védi, ami ellenálló a karcolásokkal szemben. Ezek a megoldások azt mutatják, hogy a gyártó nemcsak az esztétikumra, hanem a tartósságra is nagy hangsúlyt fektetett. A 46 milliméteres tok valamivel nagyobb, de nem túlzó, így a legtöbb csuklóméretre megfelelő választás.
A kijelző külön kiemelést érdemel. Az AMOLED panel 3000 nites fényereje rendkívül erős, így még nyári napsütésben, szabadtéri edzés közben is jól olvasható marad. A színek élénkek, a kontraszt mély, a megjelenítés minősége felveszi a versenyt bármelyik prémium kategóriás riválissal.
Az egyik legnagyobb vonzereje a készüléknek a 21 napos üzemidő. A Huawei évek óta híres arról, hogy hosszabb használati időt kínál, mint sok rivális, és a GT 6 Pro ezen a téren új szintet képvisel. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy még intenzív sportolás mellett sem kell attól tartani, hogy pár naponta töltőt kell keresnünk. A hosszú üzemidő nagy könnyebbséget jelent például túrázóknak, sportolóknak vagy azoknak, akik sokat utaznak, és nem szeretnék minden nap a töltés miatt aggódni.
A töltés maga is gyors és egyszerű, a mágneses dokkoló stabilan rögzíti az órát, és rövid idő alatt feltölti. Bár a vezeték nélküli töltést sokan hiányolják, a Huawei itt inkább a megbízhatóságot és a sebességet helyezte előtérbe.
A Huawei Watch GT 6 Pro több mint száz sportmódot kínál. A futástól és kerékpározástól kezdve a síelésen és golfozáson át a jóga és az úszás is megtalálható a listában. A sportmódok részletessége meglepően jó, nem csupán a megtett távolságot és az elégetett kalóriát rögzíti, hanem részletes teljesítménymutatókat is ad.
Az egyik legérdekesebb újdonság a virtuális teljesítménymérő, amely különösen a kerékpárosok számára lehet vonzó. Ez a funkció a súly, a sebesség és az emelkedés alapján számolja ki a pedálozás erősségét, így külső teljesítménymérő nélkül is hasznos adatokat nyújt. Ez a megoldás nemcsak kényelmes, hanem költséghatékony is.
Az óra GPS rendszere szintén a jobbak közé tartozik. A Sunflower pozicionálási technológia révén a jel még városi környezetben vagy sűrű erdőben is stabil marad. Ez azoknak lehet fontos, akik sokat futnak vagy bicikliznek változatos terepen.
Az egészségkövetési funkciók közül a TruSense rendszer emelhető ki, amely pontosabb pulzus- és véroxigénmérést kínál. A stresszfigyelés és az érzelmi állapot monitorozása szintén elérhető, ami bár sokak számára inkább érdekesség, de egyre több okosóra esetében alapfunkciónak számít.
A Huawei külön figyelmet fordított a szívritmuszavarok korai felismerésére is. A CE-tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazás képes az atriális fibrilláció jeleit észlelni, ami hasznos lehet a felhasználók számára a megelőzés szempontjából.
A biztonsági funkciók között megtalálható az esésérzékelő. Ha az óra komolyabb zuhanást érzékel, automatikusan segélyhívást indíthat. Ez különösen futóknak, kerékpárosoknak vagy idősebb felhasználóknak jelenthet plusz biztonságot.
A Huawei Watch GT 6 Pro egyik legnagyobb gyengesége, hogy Magyarországon jelenleg nem lehet vele fizetni. Ez világszerte sok helyen alapfunkciónak számít az okosórák körében, így a hiánya mindenképpen érzékelhető. Bár a készülék rengeteg más területen erős, a mobilfizetés hiánya csökkenti a mindennapi praktikusságát.
Sokan már megszokták, hogy az órájukkal intézik a kisebb vásárlásokat, így ennek hiánya egyértelmű kompromisszumot jelent.
Külföldön sok országban lehet egyébként fizetni az órával és elvileg a megoldás Magyarországra is eljut egyszer, de addig is marad a telefonos megoldás.
Az óra a HarmonyOS rendszert futtatja, amely stabil és könnyen kezelhető. Az értesítések megjelenítése gyors és pontos, a felhasználói felület átlátható. Bár az alkalmazáskínálat nem olyan gazdag, mint például a Wear OS esetében, a legtöbb alapfunkció megtalálható.
A barna szilikonszíjas változat kifejezetten alkalmas mindennapi viseletre. A szíj könnyen tisztítható, nem szívja magába a nedvességet, így sporthoz és munkához is ideális. A dizájn nem hivalkodó, de elegáns, így öltönyhöz vagy hétköznapi ruházathoz is jól illeszkedik.
A Huawei Watch GT 6 Pro barna szilikonszíjas változata kiváló választás lehet azoknak, akik hosszú üzemidejű, strapabíró és sokoldalú okosórát keresnek. A prémium anyaghasználat, a pontos sport- és egészségkövetés, valamint a megbízható GPS kiemeli a mezőnyből. A mobilfizetés hiánya ugyan negatívum, de aki elsősorban sportolásra, egészségfigyelésre és mindennapi használatra keres társat, annak így is az egyik legjobb opció lehet a piacon.
