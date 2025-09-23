Önt is zavarják a felugró ablakok? Akkor van egy jó hírünk

Az Európai Bizottság szerint ideje lenne kezdeni valamit azzal a 2009 óta érvényben lévő szabályozással, amely kötelezővé tette a süti használatának részleges vagy teljes jóváhagyását a webhelyek meglátogatásakor. A törvény miatt Európa internetezőit már másfél évtizede felugró ablakok bosszantják halálra böngészéskor, amelyeket kínjukban gondolkodás nélkül kinyomnak, így az értesítések el sem érik a magánszféra védelmére kitalált céljukat.

Annak idején ez volt az internetezők reakciója a sütis bosszantásra, de manapság már csak fásultan beleegyeznek mindenbe

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A probléma gyökere, hogy túl sok a sütis nyaggatás. „A túl sok hozzájárulás valójában megöli a hozzájárulást. Az emberek hozzászoktak, hogy mindenhez gyorsan hozzájáruljanak, úgyhogy sokkal nagyobb eséllyel tekintenek el a részletek elolvasásától. Ha pedig a sütikhez való hozzájárulás lesz az alapértelmezett reakciójuk, akkor máshogy tekintenek az egész ügyre” – mondta Peter Craddock, a Keller and Heckman adatvédelmi jogásza.

Mindig is rossz volt, mára pedig el is avult az internetes bosszantás

Az uniós tisztviselők most azt vizsgálják, hogyan lehetne egyszerűsíteni a sütik engedélyezésének és elutasításának a folyamatát. Felmerült például, hogy a felhasználók egyszer, a böngészőjük beállításaiban adhassák meg a sütikkel kapcsolatos preferenciáikat, így nem kellene minden webhelyen újból és újból kattintgatniuk.

Dánia már javasolta, hogy a műszaki okból feltétlenül szükséges, vagy egyszerű statisztikai sütik esetében ne is kelljen engedélyt kérni.

A reklámipar természetesen üdvözli a lazítás ötletét. Franck Thomas, az IAB Europe marketinges szövetség képviselője szerint a jelenlegi sütis irányelv túl merev, érdemesebb lenne a GDPR-hoz hasonló, rugalmasabb és rizikóalapú szabályozás keretei közé integrálni. „A leegyszerűsítésre irányuló javaslatunk nem jelenti azt, hogy szeretnénk elmismásolni az adatvédelmet. Viszont mindenki egyetért abban, hogy meg kell találnunk az egyensúlyt a magánszféra védelme és az európai techipar versenyképessége között” – kommentálta a kezdeményezést.

Adatvédelmi aktivisták azonban óva intenek. „A sütikre összpontosítani olyan, mintha a Titanic fedélzetén rendeznénk át a székeket – maga a hajó pedig a megfigyelésen alapuló reklámozás” – fogalmazott Itxaso Domínguez de Olazábal, a European Digital Rights érdekvédelmi csoport tanácsadója.

Ezalatt arra célzott, hogy a hirdetők már régóta egyre ritkábban használnak sütiket az emberek internetes követésére és profilozására, helyette a böngészőjük ujjlenyomatozásával próbálják felismerni őket.

Ezzel soha nem is foglalkozott az a jogszabály, ami a sütis felugró ablakokat rákényszerítette az internetre, ráadásul a helyzet mostani javítási kísérlete során eddig fel sem merült a böngésző ujjlenyomatozásán alapú követési eljárások megzabolázása.