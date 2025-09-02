Frissítéstől rosszabbodhat egyes iPhone-ok térereje

Befejezte a vitázást az Apple. Az iPhone 17 mobilcsaládot napokon belül bejelentő cég közölte, hogy szoftverfrissítést ad ki minden iPhone 12 készülékre az Európai Unióban, így azok biztosan megfelelnek majd az EU tagországaiban előírt, maximum 4 watt/kg sugárzáselnyelési kritériumnak (SAR).

Az Apple szerint rosszul mérték az iPhone 12 széria emberekre gyakorolt sugárzását

Fotó: Onur Binay / Unsplash

A döntés hátterében egy évek óta húzódó vita állt. Franciaországban 2023-ban be akarták tiltani a mobilcsalád forgalmazását, mert a távközlési hatóság 5,74 watt/kg sugárzást mért, miközben az Apple hivatalosan 0,99 W/kg értékkel reklámozza a telefon sugárzási szintjét.

Az Apple szerint rosszul mérték az iPhone-ok sugárzását

Az Apple végül elkerülte a mobilcsalád forgalmazásának Franciaországban való betiltását, egy szoftverfrissítéssel jelentősen csökkentette a sugárzást. Most ezt a frissítést az összes EU tagállamban értékesített iPhone 12 modellre kiadja, miután a francia hatóság döntését a napokban az Európai Bizottság is megalapozottnak találta.

Az Apple szerint a hatósági mérések ellenére az iPhone 12 mobilok mindig is megfeleltek a 4 W/kg egészségügyi maximumnak, valójában a mérés volt rossz.

A cég álláspontja, hogy a telefonok magasabb adóteljesítményre kapcsolnak, mikor a szenzoros adatok szerint kellően távol vannak a használóik testétől, ezzel javítva a hálózati jelerősséget. Ezt a működési sajátosságot véleménye szerint teljesen figyelmen kívül hagyták a mérések során, így a kapott adatok nem reflektáltak arra, hogy a tényleges hordozásuk és használatuk során a telefonok mekkora sugárzásnak teszi ki a használóik szöveteit.

Ennek ellenére az Apple elfogadta az Európai Bizottság döntését, és minden uniós országban kiadja a javítást. Álláspontja szerint az iPhone 12 mobilokkal rendelkezők eddig is biztonságosan használhatták a készülékeket, a mostani frissítés csak arra való, hogy pont kerüljön a több éve húzódó ügy végére.

A manőver miatt egyes esetekben a megszokottnál rosszabb jelerősséget tapasztalhatnak a készülékeket használók, bár a többség állítólag semmi különbséget sem vesz majd észre a butítás miatt.