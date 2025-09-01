Csúnya meglepetés érheti, ha ezt a telefont választja

A magyar vásárlók oroszlánrésze jó eséllyel nem tud erről, de az Egyesült Államokban az Apple már évekkel ezelőtt befejezte a klasszikus SIM-kártyák támogatását, az iPhone 14 és újabb készülékei kizárólag eSIM segítségével csatlakoztathatóak a mobilszolgáltatók hálózataira.

Az iPhone 17 Airrel a nemzetközi piacon is megkezdheti a régimódi SIM-kártya kivezetését az Apple

Fotó: Jonas Leupe / Unsplash

Most friss hírek szerint az Apple idén a nemzetközi piacokon is megkezdheti a fizikai SIM-kártyától való búcsúzkodást. A napokon belül bemutatkozó iPhone 17 mobilcsalád teljesen új, rendkívüli vékonyságával kitűnő Air modellje már globálisan csak eSIM-mel lehet használható.

Csúnya meglepetés érheti az iPhone 17 Air vevőit

A klasszikus SIM-től való búcsúzás elsőre ijesztően hangozhat, de mindegyik magyar mobilszolgáltató támogatja az eSIM használatát, az utasításaikat követve gyorsan beüzemelhetőek a kizárólag eSIM-et támogató telefonok.

A fizikai SIM-foglalat száműzését elsősorban azzal indokolják a gyártók, hogy így helyet lehet felszabadítani a készülékház belsejében.

A modern telefonok esetében minden négyzetmilliméter hasznos lehet, főleg ha olyan vékony telefont próbálnak készíteni, mint amilyen az iPhone 17 Air is.

