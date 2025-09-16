Pokoli drága lesz a legújabb iPhone mobilok javítása

Sok vásárló csak későn jön rá, de az Apple legújabb mobiljait nem csak megvásárolni, de javíttatni is pokolian drága mulatság. Ez a helyzet önmagában nem újdonság, azonban a napokban bejelentett iPhone 17 szériával az Apple újból árakat emelt, az iPhone 16 modellekhez képest akár 100 dollárokkal is drágábbak lehetnek a különféle javítási műveletek.

Az iPhone Air a termékcsalád vékonyságra optimalizált modellje

Fotó: Apple

Előre félhetnek a magyar iPhone-vásárlók

Sajnos a magyar szervizelési költségek még nem világosak, azonban az Apple által nyilvánosságra hozott amerikai árak és áremelések alapján van miért aggódniuk az iPhone 17 telefonjuk kijelzőjét és hátlapját betörőknek. A magyar szervizköltségek még az amerikai díjakhoz képest is nagyságrendileg magasabbak, a kettő közti különbség nem magyarázható ki a 27% áfával.

Nagy vonalakban olyan jelenségekre kell gondolni, hogy a kijelzőcsere 50 ezerrel drágábbnak bizonyulhat az amerikai ár + 27% áfához képest.

Javítási költségek az USA-ban, zárójelben a nettó forintos megfelelőjük. A hazai bruttó árak várhatóan drámaian magasabbak lesznek. Típus iPhone Air iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Betört kijelző 329 dollár (~109 ezer forint) 329 dollár (~109 ezer forint) 329 dollár (~109 ezer forint) 379 dollár (~126 ezer forint) Hátlapcsere 159 dollár (~53 ezer forint) 159 dollár (~53 ezer forint) 159 dollár (~53 ezer forint) 159 dollár (~53 ezer forint) Kijelző- és hátlapcsere 419 dollár (~139 ezer forint) 419 dollár (~139 ezer forint) 419 dollár (~139 ezer forint) 469 dollár (~156 ezer forint) Akkucsere 119 dollár (~40 ezer forint) 99 dollár (~33 ezer forint) 119 dollár (~40 ezer forint) 119 dollár (~40 ezer forint) Hátlapi kamera csere 169 dollár (~56 ezer forint) 169 dollár (~56 ezer forint) 249 dollár (~83 ezer forint) 249 dollár (~83 ezer forint) Egyéb javítás 699 dollár (~232 ezer forint) 599 dollár (~199 ezer forint) 749 dollár (~248 ezer forint) 799 dollár (~265 ezer forint)

Emiatt könnyen meglehet, hogy egy iPhone 17 leejtése és elöl-hátul való összetörése esetén jobb beismerni a gazdasági totálkárt és venni egy másik készüléket. A szakszervizes javítás árából kijöhet egy középkategóriába tartozó, androidos készülék.

