Pokoli drága lesz a legújabb iPhone mobilok javítása

Érdemes lesz vigyázni rájuk! Középkategóriás mobilt vehetünk az iPhone kijelzőcseréjének az árából.
Sok vásárló csak későn jön rá, de az Apple legújabb mobiljait nem csak megvásárolni, de javíttatni is pokolian drága mulatság. Ez a helyzet önmagában nem újdonság, azonban a napokban bejelentett iPhone 17 szériával az Apple újból árakat emelt, az iPhone 16 modellekhez képest akár 100 dollárokkal is drágábbak lehetnek a különféle javítási műveletek.

Az iPhone Air a termékcsalád vékonyságra optimalizált modellje
Az iPhone Air a termékcsalád vékonyságra optimalizált modellje
Fotó: Apple

Előre félhetnek a magyar iPhone-vásárlók

Sajnos a magyar szervizelési költségek még nem világosak, azonban az Apple által nyilvánosságra hozott amerikai árak és áremelések alapján van miért aggódniuk az iPhone 17 telefonjuk kijelzőjét és hátlapját betörőknek. A magyar szervizköltségek még az amerikai díjakhoz képest is nagyságrendileg magasabbak, a kettő közti különbség nem magyarázható ki a 27% áfával. 

Nagy vonalakban olyan jelenségekre kell gondolni, hogy a kijelzőcsere 50 ezerrel drágábbnak bizonyulhat az amerikai ár + 27% áfához képest.

Javítási költségek az USA-ban, zárójelben a nettó forintos megfelelőjük. A hazai bruttó árak várhatóan drámaian magasabbak lesznek.
TípusiPhone AiriPhone 17iPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
Betört kijelző329 dollár (~109 ezer forint)329 dollár (~109 ezer forint)329 dollár (~109 ezer forint)379 dollár (~126 ezer forint)
Hátlapcsere159 dollár (~53 ezer forint)159 dollár (~53 ezer forint)159 dollár (~53 ezer forint)159 dollár (~53 ezer forint)
Kijelző- és hátlapcsere419 dollár (~139 ezer forint)419 dollár (~139 ezer forint)419 dollár (~139 ezer forint)469 dollár (~156 ezer forint)
Akkucsere119 dollár (~40 ezer forint)99 dollár (~33 ezer forint)119 dollár (~40 ezer forint)119 dollár (~40 ezer forint)
Hátlapi kamera csere169 dollár (~56 ezer forint)169 dollár (~56 ezer forint)249 dollár (~83 ezer forint)249 dollár (~83 ezer forint)
Egyéb javítás699 dollár (~232 ezer forint)599 dollár (~199 ezer forint)749 dollár (~248 ezer forint)799 dollár (~265 ezer forint)

Emiatt könnyen meglehet, hogy egy iPhone 17 leejtése és elöl-hátul való összetörése esetén jobb beismerni a gazdasági totálkárt és venni egy másik készüléket. A szakszervizes javítás árából kijöhet egy középkategóriába tartozó, androidos készülék.

