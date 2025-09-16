Pokoli drága lesz a legújabb iPhone mobilok javítása

Sok vásárló csak későn jön rá, de az Apple legújabb mobiljait nem csak megvásárolni, de javíttatni is pokolian drága mulatság. Ez a helyzet önmagában nem újdonság, azonban a napokban bejelentett iPhone 17 szériával az Apple újból árakat emelt, az iPhone 16 modellekhez képest akár 100 dollárokkal is drágábbak lehetnek a különféle javítási műveletek.
Sajnos a magyar szervizelési költségek még nem világosak, azonban az Apple által nyilvánosságra hozott amerikai árak és áremelések alapján van miért aggódniuk az iPhone 17 telefonjuk kijelzőjét és hátlapját betörőknek. A magyar szervizköltségek még az amerikai díjakhoz képest is nagyságrendileg magasabbak, a kettő közti különbség nem magyarázható ki a 27% áfával.
Nagy vonalakban olyan jelenségekre kell gondolni, hogy a kijelzőcsere 50 ezerrel drágábbnak bizonyulhat az amerikai ár + 27% áfához képest.
|Javítási költségek az USA-ban, zárójelben a nettó forintos megfelelőjük. A hazai bruttó árak várhatóan drámaian magasabbak lesznek.
|Típus
|iPhone Air
|iPhone 17
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|Betört kijelző
|329 dollár (~109 ezer forint)
|329 dollár (~109 ezer forint)
|329 dollár (~109 ezer forint)
|379 dollár (~126 ezer forint)
|Hátlapcsere
|159 dollár (~53 ezer forint)
|159 dollár (~53 ezer forint)
|159 dollár (~53 ezer forint)
|159 dollár (~53 ezer forint)
|Kijelző- és hátlapcsere
|419 dollár (~139 ezer forint)
|419 dollár (~139 ezer forint)
|419 dollár (~139 ezer forint)
|469 dollár (~156 ezer forint)
|Akkucsere
|119 dollár (~40 ezer forint)
|99 dollár (~33 ezer forint)
|119 dollár (~40 ezer forint)
|119 dollár (~40 ezer forint)
|Hátlapi kamera csere
|169 dollár (~56 ezer forint)
|169 dollár (~56 ezer forint)
|249 dollár (~83 ezer forint)
|249 dollár (~83 ezer forint)
|Egyéb javítás
|699 dollár (~232 ezer forint)
|599 dollár (~199 ezer forint)
|749 dollár (~248 ezer forint)
|799 dollár (~265 ezer forint)
Emiatt könnyen meglehet, hogy egy iPhone 17 leejtése és elöl-hátul való összetörése esetén jobb beismerni a gazdasági totálkárt és venni egy másik készüléket. A szakszervizes javítás árából kijöhet egy középkategóriába tartozó, androidos készülék.
