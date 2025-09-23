Apple-botrány: óriási baj van a legújabb, méregdrága telefonokkal

Minden jel arra utal, hogy fantasztikusan fogynak a múlt hét pénteken piacra került, iPhone 17 szériás mobilok. Ennek megfelelően persze a különféle panaszok is gyűlni kezdtek a készülékekre, ráadásul egyéni gondok mellett egyre többen állnak elő egy ténylegesen súlyos hibajelenséggel.

Vásárlók az iPhone Air mobilt nézegetik a megjelenésének napján egy Apple Store kereskedésben

Fotó: Apple

A panaszosok szerint az iPhone 17-esek nem teljesítenek elég jól a mobilhálózati jelek vételében, a gyengébb térerejű helyeken akár le is kapcsolódhatnak a hálózatról. A hibát tapasztaltak egy része kiemelte, hogy a korábbi iPhone mobiljukkal nem volt ilyen gond, a problémás helyeken azok megbízhatóan képesek voltak a mobilhálózaton maradni.

Frissítéssel oldaná meg az iPhone-ok gondját az Apple

Az Apple mostanra elismerte a probléma létezését. Az ügyfélszolgálata azt a tájékoztatást adja a panaszosoknak, hogy a mérnökök szoftverfrissítésen keresztül próbálják majd megoldani a gondot.

Azt nem tudják megmondani, hogy mikorra készülhet el a javítás, és vajon képes lesz-e teljes mértékben kezelni a jelerősségi hibát.

A jelvételi probléma váratlan és kellemetlen az olyanok számára, akik gyenge térerejű helyeken laknak vagy járnak, és nem igazán tudnak mit kezdeni vele. Ha tokban használják az iPhone 17 mobiljukat, akkor esetleg megpróbálhatják kivenni belőle, hogy legalább az ne blokkolja pluszban a jeleket, de teljesen esetfüggőnek bizonyulhat, hogy ez változtat-e bármit a helyzeten.

