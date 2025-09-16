Ennek nem fognak örülni a telefontulajdonosok

Tegnap elérhetővé váltak az Apple eszközeinek idei operációs rendszerei, így a támogatott iPhone-okkal rendelkezők már telepíthetik is az iOS 26 rendszert. A vállalat mobiljait egy ideje használók valószínűleg tudják, hogy az efféle nagy rendszerfrissítések után pár napra is szükség lehet, mire helyreáll a telefonjuk akkus üzemideje, mivel a telepítést követően egy ideig többek közt appokat frissít és tartalmakat indexel az új szoftver, így szokatlan melegedés és váratlanul gyenge akkus üzemidő van kilátásban.

Csak remélhetik az iPhone-tulajok, hogy nem lesz maradandó az akkus üzemidő csökkenése

Fotó: Olena Kamenetska / Unsplash

Ennek megfelelően nem kell megijedni a fenti jelenségektől. Viszont újdonság, hogy az iOS 26 kiadásával párhuzamosan az Apple egy új támogatási oldalon ecseteli is ezt a helyzetet, közel két évtized óta először érezte ennek a szükségét.

Akár végleg is csökkenhet az iPhone üzemideje

Az új támogatási oldalon az Apple felhívta rá a figyelmet, hogy az akkus üzemidő szintén körülményektől függően akár véglegesen is csökkenhet a nagy szoftverfrissítések telepítése után.

„Az új funkciók izgalmasak és segítenek abban, hogy még többet hozhass ki az Apple termékedből, bár némelyikük több erőforrást igényelhet az eszköztől. Egyéni használati szokásoktól függően egyes felhasználók kisebb csökkenést tapasztalhatnak a teljesítményben és/vagy az akkumulátoros üzemidőben. Az Apple folyamatosan dolgozik azon, hogy a szoftverfrissítésekben optimalizálja ezeket a funkciókat, így biztosítva a nagyszerű akkumulátoros üzemidőt és a sima felhasználói élményt” – olvasható a támogatási oldalon.

A mostani tájékoztatást egyes iPhone-tulajok akár rossz ómennek is vélhetik, főként a sok átlátszósági effektet használó Liquid Glass kezelőfelület lehet olyan dolog, ami miatt nőhet a telefon áramfogyasztása, azaz csökkenhet az üzemideje.

Túlságosan megijedni nem kell, az iOS 26 béta változatait hónapok óta használók nem panaszkodtak tömegével érdemben lerövidült üzemidőre, így talán nem lesz baj az iOS 26 telepítéséből.

