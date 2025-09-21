Hírlevél

IPhone Air

Egy videós megvette és máris kettétörte a legújabb iPhone-t

Döbbenetesen strapabíró. Ideje volt, hogy jó hír is érkezzen az iPhone Air kapcsán.
Egyelőre nem tűnik hatalmas sikernek az Apple eddigi legvékonyabb mobilja. Az iPhone 17 telefonokkal együtt pénteken piacra került iPhone Air kapcsán kevés pozitív hír érkezett: félmillió forintnál kezdődik, ennek ellenére a vékonyság miatt csak egy hátlapi kamerát kapott, ráadásul tipikusnak mondható használat mellett nem bír ki egy napot töltésenként, mire az Apple túlárazott pótakkut vetetne hozzá a mobilozókkal.

Nem az történt az iPhone Air kézi hajlítási kísérletekor, mint amire a youtuber számított
Nem az történt az iPhone Air kézi hajlítási kísérletekor, mint amire a youtuber számított
Fotó: JerryRigEverything / YouTube

Most a telefonokat megkínzó JerryRigEverything csatorna jóvoltából végre jó hír is érkezett a legvékonyabb iPhone-ról, a vékonysága ellenére meghökkentően bírja a gyűrődést.

Elsőként is a Ceramic Shield üvegnek köszönhetően nagyot javult a karcállósága, ezt egy kézi eszközkészlettel teszteli a youtuber. A korábbi iPhone modellek a hatos számú ceruzával jól összekarcolhatóak voltak, míg az új védőüveg csak a hetes szintűnél karcolódik, de akkor sem mélyen.

Az iPhone Air hajlítási tesztje volt a valódi meglepetés

A JerryRigEverything házigazdáját ettől függetlenül nem a karcállóság, hanem a hajlításnak való ellenállás nyűgözte le. A vékonysága ellenére képtelen volt az iPhone Airt puszta kézzel véglegesen meghajlítani, végül a garázsba vitte ki, ahol mechanikus segítséggel, 98 kg erőt kifejtve adta meg magát a készülékház merevítése.

