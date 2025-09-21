Egy videós megvette és máris kettétörte a legújabb iPhone-t

Egyelőre nem tűnik hatalmas sikernek az Apple eddigi legvékonyabb mobilja. Az iPhone 17 telefonokkal együtt pénteken piacra került iPhone Air kapcsán kevés pozitív hír érkezett: félmillió forintnál kezdődik, ennek ellenére a vékonyság miatt csak egy hátlapi kamerát kapott, ráadásul tipikusnak mondható használat mellett nem bír ki egy napot töltésenként, mire az Apple túlárazott pótakkut vetetne hozzá a mobilozókkal.

Nem az történt az iPhone Air kézi hajlítási kísérletekor, mint amire a youtuber számított

Fotó: JerryRigEverything / YouTube

Most a telefonokat megkínzó JerryRigEverything csatorna jóvoltából végre jó hír is érkezett a legvékonyabb iPhone-ról, a vékonysága ellenére meghökkentően bírja a gyűrődést.

Elsőként is a Ceramic Shield üvegnek köszönhetően nagyot javult a karcállósága, ezt egy kézi eszközkészlettel teszteli a youtuber. A korábbi iPhone modellek a hatos számú ceruzával jól összekarcolhatóak voltak, míg az új védőüveg csak a hetes szintűnél karcolódik, de akkor sem mélyen.

Az iPhone Air hajlítási tesztje volt a valódi meglepetés

A JerryRigEverything házigazdáját ettől függetlenül nem a karcállóság, hanem a hajlításnak való ellenállás nyűgözte le. A vékonysága ellenére képtelen volt az iPhone Airt puszta kézzel véglegesen meghajlítani, végül a garázsba vitte ki, ahol mechanikus segítséggel, 98 kg erőt kifejtve adta meg magát a készülékház merevítése.

