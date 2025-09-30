Figyelem! Azonnal telepíteni kell az iPhone frissítését

Két héttel az iOS 26 általános elérhetővé tételét követően az Apple kiadta az iPhone mobilokon futó rendszerének első hibajavító frissítését. Az iOS 26.0.1 telepítése minél előbb ajánlott, ha másért nem, akkor a megszüntetett sebezhetőségek miatt, bár az Apple egyelőre szándékosan titkolja, hogy miféle biztonsági hibákat orvosolt a rendszerben.

Bizonyos fénykörülmények között az iPhone Air is kameragondokkal küszködött

A sérülékenységek foltozása mellett a frissítés az alábbi problémákat orvosolja:

a Wi-Fi és a Bluetooth kapcsolat időnként megszakadhatott az iPhone 17, az iPhone Air és az iPhone 17 Pro készülékeken;

néhányan nem tudtak mobilhálózathoz csatlakozni az iOS 26 telepítése után;

bizonyos fénykörülmények esetén az iPhone 17, az iPhone Air és az iPhone 17 Pro mobilokkal készült fotókon képfeldolgozási hibák jelentek meg;

az alkalmazások ikonjai üressé válhattak színezés beállítása esetén;

egyes felhasználóknál a frissítés után kikapcsolódhatott a kézmozdulatokon alapuló VoiceOver képernyőolvasó.

Kaphat még pár frissítést a közeljövőben az iPhone szoftvere

Az Apple egy időben igencsak rossz állapotban adta ki az operációs rendszereinek újabb változatait, de mostanra sikerült jelentősen emelnie a kezdeti változatok minőségén, az iOS 26 sem jelent kivételt. Viszont az iPhone-okkal rendelkezőknek érdemes felkészülniük, hogy a következő hetekben befuthat még egy-két a mostanihoz hasonló frissítés, ami bosszantó lehet, de utána visszaáll majd a ritkább és ütemtervszerű frissítgetésre az Apple.

