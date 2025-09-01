Támadás történt az iPhone-felhasználók ellen – fontos frissítést adtak ki

A WhatsApp sürgős frissítést adott ki, miután olyan zero-click típusú kibertámadást azonosítottak, amely iPhone- és Mac-eszközöket érintett világszerte.

Kritikus WhatsApp-támadás érinthette az iPhone-felhasználókat

Fotó: SILAS STEIN / DPA

A támadás különösen veszélyes, mert nem volt szükségünk semmilyen műveletre ahhoz, hogy kompromittálódjunk – elegendő volt, hogy a támadók egy rosszindulatú üzenetet küldjenek, amely a háttérben kihasznált egy hibát a WhatsApp szinkronizálási folyamatában, valamint egy másikat az Apple képkezelő alrendszerében. A két biztonsági rés kombinációja lehetővé tette, hogy kémprogram települjön az érintett készülékekre – mindezt úgy, hogy nem kattintottunk semmire, és nem nyitottunk meg semmilyen üzenetet. A jelentések szerint a támadások célzott jellegűek voltak, és kevesebb mint kétszáz embert érintettek, köztük újságírókat, jogvédőket és más civil szereplőket, így a fő cél nem pénzügyi visszaélés, hanem megfigyelés lehetett.

Az eset különösen fontos figyelmeztetés a digitális világ sebezhetőségére. A támadás során alkalmazott technikai módszerek olyan mélységben támadták meg az operációs rendszer és az alkalmazás határterületeit, amelyeket korábban csak legkomolyabb hackerek által használt kiberfegyvereknél tapasztalhattunk. A biztonsági kutatók szerint a támadás mögött rendkívül jól szervezett, komoly erőforrásokkal rendelkező szereplők állhatnak, ami újabb érv amellett, hogy ne hagyatkozzunk a biztonság illúziójára. Ha nem vagyunk épp célkeresztben, az nem jelenti azt, hogy nem lehetünk következő áldozatok. A sebezhetőség ugyanis minden iPhone- és Mac-felhasználót érintett, függetlenül attól, milyen tevékenységet végzünk online. Az Apple és a WhatsApp gyors reagálása megakadályozhatta a szélesebb körű visszaéléseket, de a történtek világossá tették: a digitális önvédelem nem luxus, hanem alapkövetelmény.

Mit tehetünk, ha iPhone-tulajdonosok vagyunk és a WhatsApp-ot is használjuk?

A jelenlegi helyzetben mindenki számára elengedhetetlen, hogy azonnal frissítsük a WhatsApp alkalmazást a legújabb verzióra, iOS és macOS rendszeren egyaránt. Emellett érdemes az Apple által kínált Lockdown módot is aktiválni azoknak, akik érzékeny vagy bizalmas adatokat kezelnek, illetve fokozott kockázatnak vannak kitéve. Akik bármilyen gyanús viselkedést tapasztaltak eszközeiken – például gyors akkumulátormerülést, váratlan újraindulásokat, melegedést –, fontolják meg a készülék gyári visszaállítását, mert ezek a kémprogramok gyakran teljesen láthatatlanok maradnak. A kibertámadás valószínűleg nem egyedi eset, hanem része egy olyan új korszaknak, amelyben nem pusztán a tömegek manipulálása, hanem az egyének célzott megfigyelése is lehetségessé vált fejlett technológiák segítségével. Nekünk, felhasználóknak ébernek kell lennünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy digitális eszközeink mindig a legfrissebb védelmi szinttel működjenek – mert a kockázat ma már minden zsebben ott lapul.