Ahogy az ősz lassan bekúszik az ablakon, és egyre gyakrabban cseréljük a kerti programokat a kanapéra húzódó estékre, újra fókuszba kerül, hogyan töltjük az időnket otthon. A streaming platformok kínálata évről évre nő, de egy ponton túl már nem a tartalom a szűk keresztmetszet, hanem az, hogy milyen minőségben élvezhetjük. A Xiaomi ezt nagyon is jól érti – idei őszi tévékampányában két új termékcsaládot is bemutatott, amellyel nemcsak a képminőséget, de a nappalink teljes élményét új szintre emelhetjük.
A Xiaomi TV A Pro 2026 sorozat és a Xiaomi TV S Mini LED 2025 sorozat két eltérő igényre ad választ, de egy közös bennük: velük nem kell kompromisszumokat kötnünk sem a teljesítmény, sem az ár terén. És mintha ez nem lenne elég, a Xiaomi most minden új TV-vásárlót egy komoly értékű ajándékkal is meglep: egy Xiaomi Robot Vacuum E10 robotporszívóval.
Az akció egy hónapon át, 2025. szeptember 1. és szeptember 30. között érvényes – és csak egy gyors regisztrációra van hozzá szükség október közepéig.
Két sorozat – kétféle felhasználói világ
A Xiaomi TV A Pro 2026 széria azoknak készült, akik egy megbízható, gyors és látványos okostévére vágynak, ami minden szempontból megfelel a modern otthon követelményeinek, mégsem kerül vagyonokba. A letisztult, fémes kialakítású TV-k 43, 50, 55, 65 és 75 colos méretben kaphatók, így akár kis alapterületű nappaliba, akár egy tágasabb médiaszobába is könnyen beilleszthetők.
A kijelző minden modellnél 4K UHD felbontású, élénk színekkel és széles betekintési szögekkel. A HDR10, a Dolby Audio, valamint a Google TV operációs rendszer olyan csomagot alkot, amely nemcsak filmnézésre, de játékra, zenehallgatásra vagy akár képernyőtükrözésre is kiváló választás. A rendszer gyors, testre szabható, és természetesen teljesen kompatibilis a Xiaomi ökoszisztémájának többi elemével is – így, ha már van Xiaomi porszívónk, lámpánk vagy kameránk, még zökkenőmentesebb lesz az élmény.
A Xiaomi TV S Mini LED 2025 sorozat azoknak szól, akik nem elégszenek meg a „jóval”, hanem a legjobbat keresik – főleg a képminőség terén. A Mini LED technológia ugyanis nem csupán technológiai divatszó: a hagyományos LED háttérvilágításnál sokkal pontosabb fényerő-szabályozást tesz lehetővé, így sötétebb feketéket, világosabb csúcsfényeket és dinamikusabb kontrasztot kínál. Ez különösen akkor látványos, ha HDR-tartalmat nézünk – például a Netflix vagy a Disney+ kínálatából.
A 144 Hz-es frissítési frekvencia és az AMD FreeSync technológia miatt a játékosok is előnyben részesíthetik a S Mini LED sorozatot. Az alacsony input lag és a villódzásmentes megjelenítés akkor is előnyt jelent, ha konzolon játszunk, vagy ha egyszerűen csak szeretjük az akciódús tartalmakat gördülékenyen nézni.
Technológia + kényelem = Xiaomi őszi élménycsomag
A kampány különlegessége, hogy a vásárlás nemcsak egy kiváló televízióval gazdagítja az otthonunkat, hanem egy meglepetéssel is: egy ráadás Xiaomi Robot Vacuum E10 robotporszívóval, amit minden vásárló megkap, aki szeptemberben vásárol a Xiaomi TV A Pro 2026 vagy a Xiaomi TV S Mini LED 2025 sorozathoz tartozó TV-t, és regisztrálja azt október 14-ig.
Ez nem egy marketingtrükk vagy belépő szintű, „csak a neve Xiaomi” típusú eszköz. A Robot Vacuum E10 egy intelligens, önjáró takarítóeszköz, amely szisztematikus navigációval, több takarítási móddal és 4000 Pa szívóerővel tisztítja végig a lakást – miközben mi a kanapén pihenünk, egy 4K HDR filmen keresztül. Letölthető hozzá a Mi Home alkalmazás, amellyel pontosan ütemezhető a működése, és beállíthatjuk, hogy mely területeken takarítson intenzívebben.
A Xiaomi ezzel az akcióval egyértelmű üzenetet küld: nemcsak a szórakozást, hanem a hétköznapi kényelmet is újraértelmezi. Mert miért ne lehetne egy új TV vásárlása egyszerre élmény és praktikus döntés? Miért ne lehetne a kanapéra leülve egyszerre látni a képernyőt és a frissen feltakarított padlót?
A döntés egyszerű – de csak egy hónapig van rá időnk
A Xiaomi őszi TV-kampánya nem csak azok számára érdekes, akik épp most terveznek TV-t vásárolni. Azoknak is érdemes figyelni, akik eddig halogatták a cserét, de már bosszantják a régi készülék lassú menüi, fakó színei vagy elavult rendszere. Egy A Pro modell bármelyik méretben biztos ugrás a modern élmény felé, a Mini LED sorozat pedig azoknak szól, akik egy otthoni szórakoztató központ szintjén gondolkodnak.
És ha a döntést eddig még halogattuk, akkor talán éppen az ajándék porszívó lesz az utolsó lökés. Mert ősszel nincs is jobb, mint egy tiszta lakásban hátradőlni – és rábízni a munkát a technológiára.