Ahogy az ősz lassan bekúszik az ablakon, és egyre gyakrabban cseréljük a kerti programokat a kanapéra húzódó estékre, újra fókuszba kerül, hogyan töltjük az időnket otthon. A streaming platformok kínálata évről évre nő, de egy ponton túl már nem a tartalom a szűk keresztmetszet, hanem az, hogy milyen minőségben élvezhetjük. A Xiaomi ezt nagyon is jól érti – idei őszi tévékampányában két új termékcsaládot is bemutatott, amellyel nemcsak a képminőséget, de a nappalink teljes élményét új szintre emelhetjük.

A Xiaomi TV A Pro 2026 sorozat és a Xiaomi TV S Mini LED 2025 sorozat két eltérő igényre ad választ, de egy közös bennük: velük nem kell kompromisszumokat kötnünk sem a teljesítmény, sem az ár terén. És mintha ez nem lenne elég, a Xiaomi most minden új TV-vásárlót egy komoly értékű ajándékkal is meglep: egy Xiaomi Robot Vacuum E10 robotporszívóval.

Az akció egy hónapon át, 2025. szeptember 1. és szeptember 30. között érvényes – és csak egy gyors regisztrációra van hozzá szükség október közepéig.

Két sorozat – kétféle felhasználói világ

Fotó: Xiaomi Magyarország

A Xiaomi TV A Pro 2026 széria azoknak készült, akik egy megbízható, gyors és látványos okostévére vágynak, ami minden szempontból megfelel a modern otthon követelményeinek, mégsem kerül vagyonokba. A letisztult, fémes kialakítású TV-k 43, 50, 55, 65 és 75 colos méretben kaphatók, így akár kis alapterületű nappaliba, akár egy tágasabb médiaszobába is könnyen beilleszthetők.

A kijelző minden modellnél 4K UHD felbontású, élénk színekkel és széles betekintési szögekkel. A HDR10, a Dolby Audio, valamint a Google TV operációs rendszer olyan csomagot alkot, amely nemcsak filmnézésre, de játékra, zenehallgatásra vagy akár képernyőtükrözésre is kiváló választás. A rendszer gyors, testre szabható, és természetesen teljesen kompatibilis a Xiaomi ökoszisztémájának többi elemével is – így, ha már van Xiaomi porszívónk, lámpánk vagy kameránk, még zökkenőmentesebb lesz az élmény.

Fotó: Xiaomi Magyarország

A Xiaomi TV S Mini LED 2025 sorozat azoknak szól, akik nem elégszenek meg a „jóval”, hanem a legjobbat keresik – főleg a képminőség terén. A Mini LED technológia ugyanis nem csupán technológiai divatszó: a hagyományos LED háttérvilágításnál sokkal pontosabb fényerő-szabályozást tesz lehetővé, így sötétebb feketéket, világosabb csúcsfényeket és dinamikusabb kontrasztot kínál. Ez különösen akkor látványos, ha HDR-tartalmat nézünk – például a Netflix vagy a Disney+ kínálatából.