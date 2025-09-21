Hírlevél

Rendkívüli

Brutális figyelmeztetést fogalmazott meg Donald Trump

gamer számítógép

Több millió PC gamer hagyhatja abba a videójátékozást

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Viszont, aki megengedheti magának a hobbit, az nagyon sokat költhet. Lassan vége a kis büdzséjű, PC-s játéknak.
Egyre nagyobb bajban vannak a videójátékokkal szórakozók, a konzolok és a gamerszámítógépek költsége évek óta folyamatosan emelkedik. Emiatt megkezdődött a legkisebb büdzséjű játékosok piacról való kiárazódása, egyre többen nem képesek vagy hajlandóak kinyögni egy új konzol vagy PC árát.

gaming gamer pc videojáték
Kicsi pénzből lassan már kicsi játék sem lesz, ez a PC gaming egyre sajnálatosabb valósága
Fotó: Ella Don / Unsplash

A Jon Peddie Research szerint a komoly konzolos és számítógépes játék egyre inkább a jobb módúak kiváltságává válhat. A piackutató vállalat előrejelzése alapján a számítógépes hardverek eladásaiból származó bevétel rendkívül erős lesz az évtized hátralévő részében, tavalyi 33 milliárd dollár után 2025 és 2028 között évi 44-46 milliárd dolláros iparági összbevételre számít.

Kevesebb lesz a PC-s játékos, de sokkal többet fizethetnek

A JPR közleménye alapján lényegében megszűnőben van a teljesen belépőkategóriás PC-gaming. A következő öt évben 13 százalékkal csökkenhet a legkisebb büdzséből játékra számítógépeket vásárlók vagy összeállítók köre, világszerte bő tízmillió gamerről van szó.

A cég szerint közülük néhány millión képesek és hajlandóak lesznek drágább komponensekért és konfigurációkért kinyitni a pénztárcájukat, azaz fellépnek majd a középkategóriába. A többiek vagy abbahagyják a játékot, vagy átállnak alacsonyabb belépési költségű konzolos, kézikonzolos, mobilos játékra.

A Jon Peddie szerint a helyzet fő okát a hardverárak jelentik, emellett pedig további gond, hogy a Windows 10 támogatásának a megszűnése miatt sokaknak túlságosan sok pénzt kellene költeniük a játékban maradáshoz. Ha nem kompatibilis a hardverükkel a Windows 11, akkor nem lesz elég új processzort venniük, de alaplapból és jó eséllyel memóriából is kell majd másik, így csúnyán eldurran a gépfejlesztés minimum költsége.

„Azt látjuk, hogy a legtöbb számítógépes játékos előre összeépített, új konfigurációkat vásárol. A csináld magad gépépítők szintén készülnek az átállásra, sokuk apránként teljesen új számítógépet rak össze, nem pedig a meglévő, Windows 10-es konfigurációját próbálja új komponensekkel felfrissíteni. Ez lehetővé teszi, hogy a Windows 11-es gépük elkészültéig használhassák a meglévőt” – írja a Jon Peddie.

