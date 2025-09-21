Több millió PC gamer hagyhatja abba a videójátékozást

Egyre nagyobb bajban vannak a videójátékokkal szórakozók, a konzolok és a gamerszámítógépek költsége évek óta folyamatosan emelkedik. Emiatt megkezdődött a legkisebb büdzséjű játékosok piacról való kiárazódása, egyre többen nem képesek vagy hajlandóak kinyögni egy új konzol vagy PC árát.

Kicsi pénzből lassan már kicsi játék sem lesz, ez a PC gaming egyre sajnálatosabb valósága

A Jon Peddie Research szerint a komoly konzolos és számítógépes játék egyre inkább a jobb módúak kiváltságává válhat. A piackutató vállalat előrejelzése alapján a számítógépes hardverek eladásaiból származó bevétel rendkívül erős lesz az évtized hátralévő részében, tavalyi 33 milliárd dollár után 2025 és 2028 között évi 44-46 milliárd dolláros iparági összbevételre számít.

Kevesebb lesz a PC-s játékos, de sokkal többet fizethetnek

A JPR közleménye alapján lényegében megszűnőben van a teljesen belépőkategóriás PC-gaming. A következő öt évben 13 százalékkal csökkenhet a legkisebb büdzséből játékra számítógépeket vásárlók vagy összeállítók köre, világszerte bő tízmillió gamerről van szó.

A cég szerint közülük néhány millión képesek és hajlandóak lesznek drágább komponensekért és konfigurációkért kinyitni a pénztárcájukat, azaz fellépnek majd a középkategóriába. A többiek vagy abbahagyják a játékot, vagy átállnak alacsonyabb belépési költségű konzolos, kézikonzolos, mobilos játékra.

A Jon Peddie szerint a helyzet fő okát a hardverárak jelentik, emellett pedig további gond, hogy a Windows 10 támogatásának a megszűnése miatt sokaknak túlságosan sok pénzt kellene költeniük a játékban maradáshoz. Ha nem kompatibilis a hardverükkel a Windows 11, akkor nem lesz elég új processzort venniük, de alaplapból és jó eséllyel memóriából is kell majd másik, így csúnyán eldurran a gépfejlesztés minimum költsége.

„Azt látjuk, hogy a legtöbb számítógépes játékos előre összeépített, új konfigurációkat vásárol. A csináld magad gépépítők szintén készülnek az átállásra, sokuk apránként teljesen új számítógépet rak össze, nem pedig a meglévő, Windows 10-es konfigurációját próbálja új komponensekkel felfrissíteni. Ez lehetővé teszi, hogy a Windows 11-es gépük elkészültéig használhassák a meglévőt” – írja a Jon Peddie.