Egészen elképesztő összegért kelt el egy játékkiadó

Idén sem maradtunk felfoghatatlan összegű, játékipari üzlet nélkül. A hétvégén felröppent pletykákat megerősítve az Electronic Ars játékkiadó bejelentette, hogy több évtized után újból privát vállalattá válik, a szaúd-arábiai Public Investment Fund, a Silver Lake, továbbá az Affinity Partners befektetési alapok 55 milliárd dollárért felvásárolják.

A nyilvános teszt után szinte biztosra vehető, hogy óriási üzleti siker lesz a játékkiadó következő kritikus fontosságú játéka, az október 10-én megjelenő Battlefield 6

Fotó: Electronic Arts

Az EA közleménye nem bővelkedett a részletekben, annyi érdemi információ jött, hogy a felvásárlás után is Andrew Wilson lesz a játékkiadó vezetője, a tranzakció pedig 2027-es első pénzügyi negyedévében zárulhat le. Ezen túlmenően csak nagy szavakba és lelkesítő szólamokba csomagolt általánosságokat sikerült puffogtatnia az EA sajtóosztályának.

Menekülnének a játékkiadók a tőzsdéről

Idén ez már a második komoly üzleti manőver a játékiparban, az Ubisoft éppen egy új leánycégbe szervezi ki a fontos szériáit. A tőzsdén jegyzettség egyre kevésbé működik a játékkiadók számára, részben mivel a játékok egyre hosszabbra nyúló fejlesztési időinek és brutális költségeinek köszönhetően nem tudnak negyedévről negyedévre tisztességes hasznot szállítani a részvényeseknek.

Ez természetesen nem tetszik a részvényeseknek, a játékkiadók vezetői pedig az állandó nyomásukra és az irreális elvárásaikra válaszul kénytelenek olyan üzleti döntéseket hozni, amelyek nem szolgálják a vállalataik hosszú távú sikerét.

Az idő haladtával persze egyre csak rosszabbodik a helyzet, ráadásul néhány kritikus játék vártnál rosszabb üzleti teljesítménye anyagi válságba taszíthatja a kiadókat. A nagyobb cégekbe való beolvadással vagy a tőzsdéről való kilépéssel levegőhöz juthatnak a kiadók és a fejlesztőik, megpróbálhatják rendezni a soraikat és biztosítani a jövőjüket.

