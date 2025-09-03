Ha ez igaz, akkor nagyon dühösek lehetünk

A francia Dealabs értesülései szerint a Sony idén sem hagyja ki a PlayStation 5 hardveres frissítését, a manőver célját szokás szerint a gyártási költségek csökkentése jelenti. A korábban hiteles pletykákkal szolgált kiadvány szerint a konzol idei hardveres revíziója nem lesz különösebben látványos, de tartogat egy nagyon csúnya meglepetést a játékosok számára.

Még szerencse, hogy tudják bővíteni a PS5 háttértárát a játékosok

Fotó: Samsung Memory / Unsplash

A Dealabs forrása szerint az újabb áremelés elkerülése érdekében a Sony hardveresen lebutította a PlayStation 5 optikai meghajtó nélküli Digital Edition változatát: az idei CFI-2116 modell 1 TB helyett csak 825 GB kapacitású SSD háttértárat kapott.

A források szerint az optikai meghajtós, idei PS5 esetében maradt az 1 TB háttértárnál a Sony.

Egyre többet kell költeniük a játékosoknak

A tárhelycsökkentéses pletykát az teszi felháborítóvá, hogy más konzolgenerációkkal ellentétben a PlayStation 5 nemhogy olcsóbb, hanem drágább lett az idők során. Az állítólag most lebutítani kívánt PS5 Digital Edition eredetileg 399 euróért került piacra, aztán 449 euróra nőtt az ára, idén áprilistól kezdve pedig már 499 eurót kér érte a gamerektől a Sony, azaz öt év alatt száz eurót drágult a konzol.

Elméletileg már nem kell sokat várni, hogy fény derüljön a Dealabs értesüléseinek a valódiságára. A kiadvány szerint a Sony szeptember 13-án dobja majd piacra Európában a PlayStation 5 legújabb hardveres revízióit.

