200 ezer forintos jegyzetfüzet? Mutatjuk, hogy mit tud

A felnőttek többségének már rég kikopott az életéből a klasszikus jegyzetfüzet, hiszen telefonra és számítógépre sokkal egyszerűbb és célszerűbb a jegyzetek készítése. Ettől függetlenül bőven vannak olyanok, akiknek hiányzik a gondolataik papírra vetése, a klasszikus írás és rajzolás jól eső érzéssel tölti el őket, könnyebbé teszi a koncentrálást és a gondolataik rendezését.

A papírra írás élményét emulálja a Remarkable Paper Pro Move digitális jegyzetfüzet

Fotó: Remarkable

Most a Remarkable előállt a legújabb digitális jegyzetfüzetével. A Paper Pro Move a fizikai és a digitális világ közti szakadékot próbálja áthidalni: egy könnyedén hordozható eszközről van szó, amelybe abszurd mennyiségű jegyzet és rajz menthető, miközben a ceruzával való használata során olyan benyomást kelt, mintha papírra írnának vagy rajzolnának a használói.

A kézzel írt jegyzetek optikai karakterfelismeréssel digitalizálhatóak, így lehetőség van a számítógépre vagy mobilra való átvitelükre és feldolgozásukra, üzenetekben való továbbküldésükre.

Diákok számára sajnos túl drága a digitális jegyzetfüzet

A kütyübe színes és 7,3 hüvelykes E-Ink kijelző került, a háttértára 64 GB kapacitású, 2334 mAh kapacitású akkuja pedig akár két hetes üzemidőt is lehetővé tehet. A Paper Pro Move digitális jegyzetfüzet, nem pedig e-könyv-olvasó, így nem érhető el róla semmilyen elektronikus könyvek vásárlására vagy kölcsönzésére használható áruház.

Ez kihagyott lehetőség, de manuálisan rámásolt PDF és ePUB állományokat képes megjeleníteni.

A Remarkable termékéből ténylegesen az iskolások profitálhatnának a legtöbbet, hiszen elég lenne egyetlen füzetet magukkal hordaniuk fél tucat helyett. Sajnos 449 dolláros, azaz nettó 152 ezer forintos ára könnyen megakadhat a szülők torkán, bruttó 200 ezer forint körüli összegből inkább laptopot szokás vásárolni a gyereknek.

Ezt természetesen a Remarkable is tudja, így elsősorban a kreatív szakmákban dolgozó felnőtteknek reklámozza a terméket.

