Eláruljuk a titkot: így védheti meg adatait

A digitális világban a jelszó jelenti a legelső védelmi vonalat adataink és online fiókjaink biztonságában. Mégis, sokan még mindig gyenge, könnyen kitalálható kódokat használnak, amelyek a kiberbűnözők számára gyerekjátéknak számítanak.

Sokan nem gondolnák, de a jelszó nem a legbiztonságosabb módja az online védekezésnek. Sokszor nem is kel feltörni, mert a felhasználók maguk árulják el őket

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan készíthetünk erős, de könnyen megjegyezhető jelszavakat, és hogyan kezelhetjük őket biztonságosan a mindennapokban – a jelszógenerálástól kezdve egészen a jelszókezelő programok használatáig.

Miért fontos az erős jelszó?

Az online szolgáltatások sokaságában minden egyes belépéshez jelszóra van szükségünk. Egy gyenge jelszó – például a „123456”, a „qwerty” vagy a születési dátum – percek alatt feltörhető. A támadók automatizált eszközökkel dolgoznak, amelyek másodpercek alatt több millió kombinációt kipróbálnak.

Az erős jelszó ezért nem luxus, hanem alapfeltétel. Egy jól megválasztott jelszó nemcsak megnehezíti a támadók dolgát, de évekkel is meghosszabbíthatja a fiókunk feltöréséhez szükséges időt.

Hogyan alkossunk erős, mégis emlékezetes jelszót?

Az ideális jelszó hossza legalább 12 karakter. Fontos, hogy vegyesen tartalmazzon kis- és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket. Mégis, ha teljesen véletlenszerű karakterláncot használunk, azt szinte lehetetlen megjegyezni.

Egy praktikus módszer a passphrase, vagyis több szó kombinálása. Például válasszunk három teljesen különböző szót, egészítsük ki számokkal és írásjelekkel, és így alkossunk jelszót. Példa: Asztal!97Cseresznye+Hold. Ez hosszú, bonyolult, de könnyebben megjegyezhető, mint egy értelmetlen karaktersor.

Hasznos lehet az is, ha egy mondatból képezünk jelszót. Például: „Szeretek nyáron 3 gombóc fagyit enni!” → Sny3gfe!. Ez rövid, de erős kombináció, ami személyre szabott.

Hogyan kezeljük a sok jelszót egyszerre?

A modern élet velejárója, hogy több tucat online fiókot kell fenntartani – közösségi oldalak, webshopok, banki szolgáltatások, streamingplatformok. Ezekhez mind külön jelszót használni szinte lehetetlen emlékezetből.

Itt jönnek képbe a jelszókezelők. Ezek az alkalmazások biztonságosan tárolják és titkosítják a jelszavainkat, így elég csupán egyetlen mesterjelszót megjegyezni. A legismertebb megoldások közé tartozik a Bitwarden, a 1Password vagy a LastPass. A böngészők beépített jelszókezelői is sokat fejlődtek, de a dedikált programok extra biztonsági réteget kínálnak.