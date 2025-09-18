Szembemehet Steve Jobs akaratával az Apple

Sokan félistenként tisztelik Steve Jobs-ot, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Tim Cook által vezetett Apple is szentírásként hajlandó minden korábbi véleményét tiszteletben tartani. A jó iparági forrásokkal rendelkező Ming-Chi Kuo szerint a vállalat szentségtörésre készül, a jövő év végén piacra dobhatja az első érintőkijelzővel szerelt MacBook Pro laptopot.

Steve Jobs szerint értelmetlen érintőkijelzőt tenni a laptopokra

Fotó: Adam Nowakowski / Unsplash

Steve Jobs még 2010 végén foglalt állást az ügyben, elmondása szerint az Apple is tesztelte a koncepciót, de ergonómiailag borzalmas volt a kísérleti laptopok és a macOS érintéssel való kezelése, úgyhogy kukázta az ötletet.

Nem világos, hogy mi változott Jobs ideje óta

Ming-Chi Kuo kevés információval szolgált az ügyben, a fentieken túl azt állítja, hogy OLED panelt használhat az érintőkijelzős MacBook Pro. Nem világos, hogy az Apple miért érezheti szükségét az érintőkijelzős laptop piacra dobásának, elvégre időközben nem változott a notebookok vagy az emberek formaterve, és a számítógépeiket sem használják másként és más célokra a felhasználók.

A Microsoft is rég letett már az érintőkijelzős laptopok erőltetéséről. Windows 11-gyel persze mindig kaphatóak érintős modellek, ám ezek drága rétegtermékek.

Érdekességként megemlíthető, hogy az Apple részben már kísérletezett érintős kezeléssel a MacBook laptopokon, több évig elérhetőek voltak OLED-kijelzős, Touch Bar érintőcsíkkal a termékei. A Touch Bar lehetővé tette, hogy a használt alkalmazások dinamikusan funkciógombokat tegyenek elérhetővé a használók számára, ami papíron okos és ügyes ötlet volt, de ténylegesen nem lett elég népszerű ahhoz, hogy érdemes legyen megtartani.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!