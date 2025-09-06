Hírlevél

Németország újjáépítené a felrobbantott Északi Áramlatot

Jön a kártérítés, fizethet a tolvaj techcég

52 perce
Utolérik a következmények az MI-cégeket. Legalább másfél milliárd dollár kártérítést kell kinyögnie az egyiknek.
kártérítésmesterséges intelligenciaAnthropicchatbot

Történelmi jelentőségű megállapodás született az Egyesült Államokban, egy szerzők által indított csoportos perben óriási kártérítést kifizetésébe egyezett bele a ChatGPT-vel rivális Claude chatbotot fejlesztő Anthropic. A cég ellen három író indított csoportos pert a könyveik MI tanítására való jogtalan felhasználása miatt, a felek pedig most tárgyalótermen kívül megegyeztek.

Engedély nélkül felhasznált könyvenként 3000 dollár a kártérítés
Fotó: Mike Cox / Unsplash

Az egyezség keretében az Anthropic legalább 1,5 milliárd dollárt fog kifizetni, könyvenként 3000 dolláros kártérítés jár azoknak az amerikai íróknak, akiknek a műveit engedély nélkül használta fel az MI rendszerek betanításához. A becslések szerint akár 500 ezer mű után is járhat a kártérítés.

Többek kapnak a puszta kártérítésnél az írók

A megállapodás szerint az Anthropic-nak nemcsak kártérítést kell fizetnie a íróknak, de törölnie kell az engedély nélkül letöltött műveiket, a jövőben pedig nem használhatja fel azokat felhatalmazás nélkül az MI rendszerek tanítására.

A mostani megállapodás mérföldkő, az MI-cégek egészen mostanáig ritka kivétellel lényegében kalózkodták az internetről azokat a szerzői jog által védett tartalmakat, amelyekkel tanították a rendszereiket. 

A felháborodott jogtulajok pereket kezdtek indítani, mire a cégek azzal védekeztek, hogy a rendszereik nem tudják egy az egyben visszaadni a tanításra használt művek tartalmát, csak statisztikailag lettek feldolgozva a bennük lévő szavak, amit fair használatnak gondolnak.

Nem tartják megállapíthatónak, hogy miféle anyagi kárt okoztak azoknak a szerzőknek, akiknek a műveit engedély nélkül felhasználták. 

Az Anthropic ellen indított csoportos per nem csak az anyagi kártérítésről és a jogsértő magatartás megszüntetéséről szól, de precedenst teremt arra, hogy mennyire állja meg a helyét ez a fajta védekezés. Nem örülhetnek az MI-cégek, talán mégsem ússzák meg ép bőrrel a világ valaha volt legnagyobb szerzői jogsértéseinek elkövetését.

