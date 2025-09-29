Örülhetnek a játékok szerelmesei, jó hírek érkeztek az új PlayStation kézikonzolról

A múlt héten fény derült az első Xbox márkajelzésű kézikonzolok áraira, és sajnos igaznak bizonyultak a pletykák, jó drágák lettek az ASUS ROG Xbox Ally modellek. A magas ár láttán a PlayStation kézikonzol érint érdeklődők is aggódni kezdtek, de most kaptak pár vigasztaló szót a közismert KerplerL2 szivárogtatótól: állítása szerint nem biztos, hogy túlságosan nagy luxuscikk lesz a PlayStation 6-tal együtt potenciálisan jövő ősszel debütáló termék.
A szivárogtató véleménye szerint a PS4 és PS5 játékokkal is kompatibilis PlayStation kézikonzol még az olcsóbbik ROG Xbox Ally árát sem fogja elérni.
Ennek több oka is van:
A szivárogtató úgy gondolja, hogy OLED kijelző használata nélkül a Sony képes lehet 499 dolláros ajánlott fogyasztói áron piacra dobni a PlayStation kézikonzolt, így árkategóriát tekintve a Nintendo Switch 2 ellenfele lehet.
A teóriát erősíti, hogy a pletykák szerint a Sony elsősorban konkrétan a Nintendo termékének akar konkurenciát állítani a PlayStation kézikonzollal, így a terméke nem lehet érdemben drágább annál, kontextusként 449 dollár a Switch 2 ajánlott ára.
