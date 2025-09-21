Két fiatal majdnem teljesen megbénította a londoni tömegközlekedést

Két brit fiatalt, a 19 éves Thalha Jubairt és a 18 éves Owen Flowers-t vádolják azzal, hogy kibertámadást hajtottak végre a Transport for London (TfL) rendszerei ellen. A támadás komoly zavarokat okozott a közlekedési szolgáltatásokban, és a hatóságok szerint mintegy 39 millió fontos kárt eredményezett.
A támadás 2024 augusztusában történt, és a Scattered Spider nevű kiberbűnözői csoporthoz köthető.
A TfL működése ugyan nem bénult meg teljesen, de számos digitális szolgáltatás leállt vagy nehézkessé vált. Több ezer ember adatai is veszélybe kerülhettek, ami komoly adatvédelmi aggályokat vet fel.
A nyomozásban a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) és a londoni rendőrség dolgozott együtt más hatóságokkal és amerikai szervekkel. Flowers ellen további vádpontokat is megfogalmaztak, amelyek amerikai egészségügyi intézmények elleni kibertámadásokkal kapcsolatosak. Jubair esetében az is a vádak között szerepel, hogy nem adta ki a lefoglalt eszközeihez tartozó jelszavakat.
Az eset azt üzeni, hogy a közlekedési és más kritikus szolgáltatásokat működtető szervezeteknek nem elég a modern technológiát alkalmazni, folyamatosan frissíteniük kell a biztonsági protokollokat. A hozzáférések szigorú ellenőrzése, a dolgozók tudatos képzése, a rendszeres audit és a nemzetközi együttműködés mind elengedhetetlenek ahhoz, hogy megelőzhetőek legyenek hasonló támadások.
A TfL elleni hackertámadás jól mutatja, mennyire sérülékenyek lehetnek még a legnagyobb közlekedési vállalatok rendszerei is. Az elkövetők fiatal kora különösen aggasztó, mert azt jelzi, hogy a digitális bűnözés egyre szélesebb körben terjed. Bár a vádemelés fontos lépés, a történet legnagyobb tanulsága az, hogy a technológiai fejlődés csak akkor szolgálja a biztonságunkat, ha a kiberbiztonsági intézkedések is lépést tartanak vele.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!