Új világ: Kínában elkezdték a szuperemberek kifejlesztését

A mesterséges intelligencia gyors fejlődése miatt műszakilag és társadalmilag is egy bizonytalanságokkal teli, átmeneti korszakba léptünk. Olyan fázisába ért a technológia megvalósítása, hogy máris az emberi munkaerőt részlegesen vagy teljesen kiváltani képes eszközök hozhatóak létre a segítségével. Emiatt szinte minden cég kísérletezik az MI bevezetésével, amely bármi esélyt lát a technológia előnyeinek a kamatoztatására, a kínai közösségi médiában pedig már gépileg generált műsorvezetők értékesítenek a teleshopban.

Kína évtizedekkel előre gondolkodva próbálja építeni a jövő sikeres munkaerejét

Fotó: Thomas Park / Unsplash

Ugyan az MI bevezetésével kapcsolatos kísérletezés nemzetközi szinten egyelőre nagyon kevés valódi eredményt szült, de a jelenleg tapasztalt, kezdeti nehézségekből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy bukott dologról van szó. A technológiának még nagyon sokat kell fejlődnie ahhoz, hogy félig-meddig létrejöjjön a popkultúrából ismert mesterséges intelligencia, de máris túl sok tőke forog kockán ahhoz, hogy a befektetők elengedjék az MI modelleket fejlesztő cégek kezét.

Kína már a jövő munkaerejét képzi

Akár tetszik, akár nem, a legújabb ipari forradalom a szemünk előtt zajlik, Kína pedig látványosan mindent megtesz annak érdekében, hogy maximális értéket sajtoljon ki magának a jövőbeli előnyeiből. Ez pedig ott kezdődik, hogy a jövő munkaerejének készségszinten ismernie kell a technológia használatát, és már nem csak az egyetemek biztatják az MI-eszközök használatára a hallgatóikat.

Hangcsou város most nemzetközi szinten az élen járva minden általános iskolás és középiskolás diák számára kötelezővé tette a mesterséges intelligencia használatának az elsajátítását.

A tanterv szerint a tanulóknak évente legalább tíz órát kell MI-hez kapcsolódó témákkal foglalkozniuk, az iskolák szabadon alakíthatják ki, hogy mit és hogyan kívánnak tanítani a diákjaik számára. A cél, hogy a gyerekek lépésről lépésre ismerkedjenek meg a technológia működésével, a felelős és a hatékony használatával.

Az új tanterv az elsősöket és a másodikosokat egyszerű eszközökkel, például okoshangszórókkal vezeti be az MI világába. Harmadiktól kezdve a tanulók már projekteken dolgoznak, megtanulják a szövegek, a képek, a hangok kombinálását, az MI hétköznapi feladatokra való használatát. Ötödiktől kezdve már mélyebbre mennek, elsajátítják az MI működésének alapvető koncepcióit.

A középiskolások már való életbeli projekteken dolgoznak majd, teljesen MI-eszközön alapú munkafolyamatokat használva. Az adatok tanításra vagy feldolgozásra való előkészítésétől az MI-modellek betanításáig lesz minden a terítéken.

A program még kezdeti fázisban van, ám ezzel a lépéssel Kína megkezdte a mesterséges intelligenciát alapvető készségként megértő és használó munkaerő képzését. A döntéshozók szerint a távolabbi jövőben ez kell majd a sikeres és növekedni képes gazdaság működtetéséhez, a kínai munkaerő egyéni és a kollektív sikeréhez.