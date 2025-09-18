Tudomány a téren és a laborban – jön a Kutatók éjszakája

A Bay Zoltán Kutatóközpont idén is sokszínű, ingyenesen látogatható programokkal csatlakozik a Kutatók éjszakája rendezvénysorozathoz. A szervezők szeptemberben több helyszínen várják az érdeklődőket, látványos flashmobokkal, tudományos előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és laborlátogatásokkal.

A Városligettől a Kondorfa utcáig több helyszínen zajlik majd a Kutatók éjszakája.

A programsorozat szeptember 19-én, pénteken a Városligetben, majd szeptember 22-én, hétfőn a Deák téren indul, délután 17 órától. A közönség itt különleges flashmobokkal találkozhat, amelyek látványos elemekkel, hanghatásokkal és interaktív fizikai, valamint kémiai kísérletekkel hozzák közelebb a tudományt a mindennapokhoz.

A rendezvénysorozat folytatásaként szeptember 26-án, pénteken a kutatóközpont Kondorfa utcai telephelye egy napra szabadtéri tudományos forgószínpaddá alakul. A látogatók interaktív kémiashow-t láthatnak, részt vehetnek kerekasztal-beszélgetésen a tudománykommunikáció hitelességéről, az estét pedig szabadtéri kertmozi zárja.

A külső programok mellett a központ belső terei is megnyílnak a látogatók előtt. A laborokban szeptember 26-án délután 14 órától este 20 óráig tartanak foglalkozásokat, ahol nemcsak tudománynépszerűsítő előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők, hanem fenntarthatósági társasjátékban és interaktív mozgásprogramban is részt vehetnek.

A Bay Zoltán Kutatóközpont hangsúlyozza, hogy minden program ingyenesen látogatható, a részletes információk pedig a Kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhetők el.

