Ezekre a beállításokra nagyon figyeljen, ha új laptopot vásárolt!

Egy új laptop kicsomagolása után sokan rögtön böngészni, filmet nézni vagy játékot indítani szeretnének. Ám van egy sokkal fontosabb teendő, amit nem érdemes halogatni: a rendszerfrissítések és az illesztőprogramok telepítése. Ez az aprónak tűnő lépés nemcsak a biztonságot, hanem a teljesítményt és a stabil működést is meghatározza. Sorozatunk első részében bemutattuk a az új laptopok alapvető beállításait, most pedig megmutatjuk, hogyan és miért érdemes azonnal rászánni időt a rendszer frissítéseire.
Egy laptop a gyártósorról való kikerülés és a bolti polcra kerülés között hónapokat, néha éveket is várhat. Ez alatt az idő alatt a világban biztonsági rések kerülhetnek napvilágra, új szabványok jelenhetnek meg, és rengeteg hibát javíthatnak a fejlesztők. Az operációs rendszer frissítései pontosan ezekre adnak választ:
Az operációs rendszer önmagában nem elég: minden hardverelemhez szükség van megfelelő illesztőprogramokra. Ezek biztosítják, hogy a grafikus kártya, a Wi-Fi modul, a hangkártya vagy éppen a touchpad a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Gyári telepítéskor általában előre felkerülnek ezek az alap driverek, de gyakran elavultak, ezért érdemes azonnal ellenőrizni, van-e frissebb verzió.
A gyártók – például a Lenovo, az Asus vagy a Dell – saját segédprogramokat kínálnak, amelyek automatikusan letöltik és telepítik a legújabb illesztőprogramokat. Ezek sokkal kényelmesebbé teszik a folyamatot, mint egyenként böngészni a weboldalakat.
Az első indítás után érdemes Wi-Fi-n keresztül azonnal csatlakozni az internethez, majd megnyitni a rendszer beállításait:
Ez a folyamat sokszor több újraindítással jár, de megéri a ráfordított időt, hiszen utána egy biztonságosabb és gördülékenyebben működő rendszert kapunk.
A rendszeres frissítés nemcsak az első napon fontos. Ha hosszú távon szeretnénk megbízhatóan használni a gépet, célszerű engedélyezni az automatikus frissítéseket, vagy havonta egyszer manuálisan ellenőrizni a szoftverek és driverek állapotát. Ez különösen igaz azoknál, akik munkára, online bankolásra vagy bizalmas adatok kezelésére használják a laptopjukat.
Az új laptop első órája meghatározó: a frissítések és a driverek naprakész állapota adja meg az alapját mindennek, amit a géppel teszünk. Biztonságosabb, gyorsabb és stabilabb működést érhetünk el, ha nem hagyjuk figyelmen kívül ezt az egyszerű, mégis létfontosságú lépést.
