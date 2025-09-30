Ezekre a beállításokra nagyon figyeljen, ha új laptopot vásárolt!

Hírlevél

A rendszer- és driverfrissítések azonnali elvégzése kulcsfontosságú. Ez biztosítja, hogy a laptop gyors, stabil és védett legyen a kezdetektől.
Egy új laptop kicsomagolása után sokan rögtön böngészni, filmet nézni vagy játékot indítani szeretnének. Ám van egy sokkal fontosabb teendő, amit nem érdemes halogatni: a rendszerfrissítések és az illesztőprogramok telepítése. Ez az aprónak tűnő lépés nemcsak a biztonságot, hanem a teljesítményt és a stabil működést is meghatározza. Sorozatunk első részében bemutattuk a az új laptopok alapvető beállításait, most pedig megmutatjuk, hogyan és miért érdemes azonnal rászánni időt a rendszer frissítéseire.

Frissítések nélkül ne használjunk még egy új laptopot sem!
Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock/Copyright (c) 2017 Tero Vesalainen/Shutterstock.  No use without permission.

Miért kellenek a frissítések egy új laptopra is?

Egy laptop a gyártósorról való kikerülés és a bolti polcra kerülés között hónapokat, néha éveket is várhat. Ez alatt az idő alatt a világban biztonsági rések kerülhetnek napvilágra, új szabványok jelenhetnek meg, és rengeteg hibát javíthatnak a fejlesztők. Az operációs rendszer frissítései pontosan ezekre adnak választ:

  • Biztonság: foltozzák a sebezhetőségeket, amelyek nélkül könnyen célponttá válhat a gép.
  • Teljesítmény: a frissítések sokszor optimalizálják a rendszert, így gyorsabb és stabilabb működésre számíthatunk.
  • Kompatibilitás: új eszközök, programok vagy perifériák csak a legfrissebb verziókkal működnek hibátlanul.

Illesztőprogramok, a rejtett kulcsszereplők

Az operációs rendszer önmagában nem elég: minden hardverelemhez szükség van megfelelő illesztőprogramokra. Ezek biztosítják, hogy a grafikus kártya, a Wi-Fi modul, a hangkártya vagy éppen a touchpad a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Gyári telepítéskor általában előre felkerülnek ezek az alap driverek, de gyakran elavultak, ezért érdemes azonnal ellenőrizni, van-e frissebb verzió.

A gyártók – például a Lenovo, az Asus vagy a Dell – saját segédprogramokat kínálnak, amelyek automatikusan letöltik és telepítik a legújabb illesztőprogramokat. Ezek sokkal kényelmesebbé teszik a folyamatot, mint egyenként böngészni a weboldalakat.

Hogyan kezdjünk neki?

Az első indítás után érdemes Wi-Fi-n keresztül azonnal csatlakozni az internethez, majd megnyitni a rendszer beállításait:

  • Windows Update futtatása és minden elérhető frissítés telepítése.
  • A laptop gyártójának saját frissítőprogramjának futtatása.
  • Grafikus vezérlő (NVIDIA, AMD, Intel) külön frissítése a legújabb verzióra.
  • A perifériák és hálózati driverek ellenőrzése, hogy a kapcsolat stabil és gyors legyen.

Ez a folyamat sokszor több újraindítással jár, de megéri a ráfordított időt, hiszen utána egy biztonságosabb és gördülékenyebben működő rendszert kapunk.

Hosszú távú előnyök

A rendszeres frissítés nemcsak az első napon fontos. Ha hosszú távon szeretnénk megbízhatóan használni a gépet, célszerű engedélyezni az automatikus frissítéseket, vagy havonta egyszer manuálisan ellenőrizni a szoftverek és driverek állapotát. Ez különösen igaz azoknál, akik munkára, online bankolásra vagy bizalmas adatok kezelésére használják a laptopjukat.

Az új laptop első órája meghatározó: a frissítések és a driverek naprakész állapota adja meg az alapját mindennek, amit a géppel teszünk. Biztonságosabb, gyorsabb és stabilabb működést érhetünk el, ha nem hagyjuk figyelmen kívül ezt az egyszerű, mégis létfontosságú lépést.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

