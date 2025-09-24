Lassú a net otthon? Kiderült, hogy miért

A brit tudósok messze földön híresek a rendkívüli megállapításaikról, az internetcsomagok összehasonlítására szolgáló Broadband Genie szolgáltatás szakértői pedig most tovább öregbítették a hírnevüket. A webhely azzal állt elő, hogy a lassú wifi egyik lehetséges okát a szobanövények jelentik, erre az összefüggésre a szakértőin kívül jó eséllyel még kevesen gondoltak.

Brit szakértők szerint a szobanövények is nagyban lassíthatják a wifit

Fotó: Sanni Sahil / Unsplash

A szolgáltatás magyarázata szerint a jelenség hátterében a jól gondozott szobanövények sűrű lombozata és virágföldje áll, ezek eltérítik és elnyelik a wifi router jeleit.

Állításuk szerint akár 40%-kal is lassabbá válhat a wifi, amennyiben szobanövények vannak a router és a netezésre használt eszköz között.

Földhöz ragadt a brit tudósok wifis megállapítása

A rendkívüli felfedezésnek biztosan van alapja, hiszen szó szerint minden csökkenti a jelerősséget, ami a wifi router és a netezésre használt laptop, mobileszköz, okostévé között van. A wifi jeleket ettől függetlenül elsősorban a falak és a bútorok blokkolják, de társasházak esetén a szomszédok wifijeiből fakadó interferencia is komoly gondot jelenthet.

A wifi jelerőssége akkor lesz a legjobb, ha közvetlen rálátás van a router és a netezésre használni kívánt eszköz között, és persze minél közelebb vannak egymáshoz.

Emiatt a Broadband Genie szobanövényes felfedezése jó eséllyel keveseknél fogja orvosolni a lassú wifivel kapcsolatos panaszokat, de ártani biztosan nem árt, ha szélesebb körben ismertté válik a szobanövények wifiblokkolási képessége.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!