Sugárhajtómű inspirálta a Dyson új légtisztítóját

A Dyson híres a remek teljesítményű és csendes, cserébe viszont nagy méretű légtisztítóiról, de most végre bemutatott egy akár asztalra is tehető modellt. A mérnököknek teljesen újragondolt formatervezési megoldásokra volt szükségük a HushJet Purifier Compact életre hívásához, hogy az erőteljes légáramlást kisebb méretben is megvalósíthassák.

Sugárhajtómű inspirálta a Dyson HushJet Purifier Compact légtisztító működését

Fotó: Dyson

A megoldáshoz a repülőgépek sugárhajtóműve adta az inspirációt, de nem kell megijedni, a légtisztító közel hangtalanul működik. A problémát az jelentette a mérnökök számára, hogy miként tudnának azonos megtisztított levegőmennyiség és zajszint ellenére kisebb méretű terméket tervezni. Ebben nyújtott segítséget a repülésben használt motortípus, az áthaladó levegő sűrítésében és irányított áramoltatásában rejlett a megoldás kulcsa.

Nem kell gyakran szűrőt cserélni a légtisztítóban

A rafinált működése mellett a HushJet Purifier Compact másik óriási érdekességét az elektrosztatikus HEPA-szűrője jelenti, a gyártó szerint elég lehet ötévente egyszer cserélni. A rendkívüli hatékonyságú filter 0,3 mikron átmérőig a levegőben szálló részecskék 99,97 százalékát képes megfogni.

A legfeljebb 19 négyzetméteres helyiségekhez ajánlott Dyson HushJet Purifier Compact szeptember végén elsőként az Egyesült Államokban kerül piacra, az ajánlott fogyasztói ára pedig 350 dollár, ami nettó 118 ezer forintot jelent.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!