Megérkezett minden nő álma: erős, okos és a méreteire sem lehet panasz

A Dyson Berlinben tartott bemutatóján két új porszívó került a figyelem középpontjába: a PencilVac, amely a világ legvékonyabb modelljeként debütált, valamint a V16 Piston Animal, amely a gyártó szerint eddigi legerősebb kézi porszívójuk. Mindkét készülék a vállalat saját fejlesztésű Hyperdymium motorjának legfrissebb változatait használja.

A világ legvékonyabbja lehet a Dyson PencilVac porszívó

Fotó: Dyson

PencilVac – a legvékonyabb Dyson porszívó

A PencilVac novembertől rendelhető elő, a boltokba pedig 2026 elején kerül. A készülék különlegessége, hogy a porszívórúd mindössze 38 milliméter átmérőjű, miközben megőrzi a megszokott szívóerőt. Ezt a 28 milliméteres Hyperdymium motor teszi lehetővé, amely akár 140 ezer fordulat/perc sebességgel működik.

A modell port láthatóvá tevő zöld lézerrel és új szeparációs rendszerrel rendelkezik, amely a szennyeződéseket tömörebben gyűjti össze. A tisztítófej önmagát tisztító, puha keféket kapott, amelyek oldalirányban is mozgathatók, így jobban alkalmazkodnak a különféle padlófelületekhez.

V16 Piston Animal – a legerősebb Dyson porszívó

A V16 Piston Animal szeptembertől vásárolható meg. A 900 wattos Hyperdymium motor 315 AW szívóerőt biztosít, ami a gyártó szerint mintegy 50 százalékkal több az előző generációhoz képest. A készülék Dynamic Cyclone technológiát is alkalmaz: igény szerint további öt ciklon kapcsolódik be, így Boost módban még erősebb teljesítményt érhet el.

A tartályban CleanCompaktor rendszer sűríti a port, ezzel ritkábban kell üríteni, míg a Submarine 2.0 nedves tisztítófej a felmosást is lehetővé teszi. A készülék teljes HEPA szűrést és 70 perces üzemidőt kínál, az akkumulátor pedig cserélhető.

Nem csak a por...

A Dyson a két új modell mellett más eszközöket is bemutatott, például új robotporszívót és hajápolási termékeket, de az esemény fő fókuszát egyértelműen a PencilVac és a Piston Animal jelentette. A vállalat célja, hogy a jövőben a kompakt kialakítást és a nagy teljesítményt egyszerre kínálja a felhasználóknak.

