Még mindig a mesterséges intelligencia a legnagyobb ász a techcégeknél

A Lenovo az IFA 2025 kiállításhoz kapcsolódva Berlinben tartotta meg saját Innovation World eseményét, ahol több termékkategóriában jelentett be új eszközöket. A közös nevező minden esetben a mesterséges intelligencia: a vállalat célja, hogy az AI-funkciók ne különlegességnek, hanem a mindennapi használat részének számítsanak.

Lenovo Go 2

Üzleti felhasználásra szánt újdonságok

A Lenovo új koncepciói között bemutatkozott a ThinkBook VertiFlex, amely 14 hüvelykes, forgatható kijelzővel rendelkezik, valamint a Smart Motion Concept laptopállvány, amely gesztusvezérléssel és hangparancsokkal egészíti ki a munkavégzést.

Frissítették a ThinkPad P sorozat munkaállomásait is, köztük a P16 Gen 3-at és több más modellt, amelyek nagy teljesítményt és AI-fejlesztési támogatást kínálnak. Megjelent a Copilot+ PC-k közé tartozó ThinkPad X9 Aura Edition is, Glacier White színben.

ThinkPad P16 Gen 3

A kijelzők közül kiemelkedik a 39,7 hüvelykes, 5K felbontású ThinkVision P40WD-40, valamint a Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 dokkoló, amely egyszerre akár négy nagy képfrissítésű kijelző kezelésére is alkalmas.

Gamer és kreatív eszközök

A játékosokat az új Legion Go kézikonzol várja, amely OLED kijelzőt és hosszabb üzemidőt kapott. Emellett érkezett a Legion Pro 7 notebook, a LOQ Tower asztali gép és három új OLED monitor is. A Legion Glasses Gen 2 kiterjesztett valóság szemüveg 3D Mode frissítést kapott.

A Yoga Tab sorozat új modellje 3,2K felbontású kijelzővel és AI-funkciókkal érkezik, amelyek például kézzel rajzolt vázlatokat alakítanak át digitális képekké. Az Idea Tab Plus ultrakönnyű kivitelben kínál Smart Notes és Circle to Search funkciókat, valamint Gemini integrációt.

Motorola újdonságok

A Lenovo mobilmárkája, a Motorola is több modellt mutatott be. A motorola edge 60 neo kompakt készülék, amely a gyártó AI-funkcióit is támogatja, prémium hármas kamerarendszerrel és Sony LYTIA érzékelővel.

A középkategóriát a moto g06 és g06 power képviseli. Mindkettő 6,88 hüvelykes kijelzőt, 50 MP-es AI-kamerát és Dolby Atmos hangzást kínál. A g06 power 7000 mAh-s akkumulátora akár 2,5 napos működést tesz lehetővé.