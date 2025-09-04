Betiltanák egy országban a levetkőztető appokat

Ausztrália folytatná az internetes bántalmazás egyik legújabb formája elleni harcot, a kormány bejelentése szerint teljesen be kívánja tiltani a levetkőztető appokat és szolgáltatásokat. Ezek a mesterséges intelligencián alapuló eszközök képesek például a közösségi oldalakon megosztott, ruhás fotókból kifejezetten valósághű hatást keltő, hamis meztelen változatokat készíteni.

Gyakran a közösségi médiába feltöltött képek alapján dolgoztatják a levetkőztető appokat

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A kormány tervei szerint a tiltás többféle eszközzel történhet majd, egyrészt blokkolnák a közismert szolgáltatásokhoz való hozzáférést a netszolgáltatókkal, másrészt pedig a techcégeket is köteleznék arra, hogy távolítsák el a rendszereikből a levetkőztető appok reklámjait és alkalmazásait.

A kezdeményezés nem egyedi, az USA-ban többek közt a YouTube is lobbizik egy ennél tágabb, hamisításellenes törvény mellett.

Elég lesz ez a levetkőztető appok ellen?

A levetkezőtető appokat jellemzően két okból veszik igénybe a használóik: meztelen képeket szeretnének látni az általuk szexuálisan vonzónak tartott személyekről a fantáziák kielégítése céljából, vagy zsarolni próbálják az áldozataikat.

Esettől függetlenül a hamis meztelen képek óriási lelki károkat okoznak az áldozatoknak, végeredmény tekintetében olyanok, mintha valódi meztelen fotók szivárogtak volna ki róluk.

Ausztrália valamilyen szinten már fellépett a hamisított, meztelen fotók ellen. A legtöbb államában illegális ilyen képeket megosztani másokkal, vagy a megosztásukkal fenyegetőzni, de csak két államban törvénytelen a létrehozásuk. A 18 éven aluliakat ábrázoló, meztelen hamisítványok más megítélés alá esnek, azokat országszerte illegális létrehozni és megosztani, beleértve a fiktív és/vagy rajzfilmszerűen ábrázolt személyekről készülteket is.

A szakértők szerint a technológiai fellépés önmagában nem elegendő, hiszen a levetkőztető appok blokkolási kísérletei mindig kikerülhetőek lesznek. Szükség van átfogó digitális oktatásra, amely megtanítja a fiatalokat a beleegyezés fontosságára, a digitális jogokra, a felelős online viselkedésre.

Az ausztrál kormány egyelőre csak a levetkőztető appok betiltásának a szándékát jelentette be, a törvény szövege még kidolgozás alatt áll, így például a büntetéssel kapcsolatos részletek sem ismertek.