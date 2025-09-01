Ez nem sci-fi, lézerrel gazolhatják a földeket a gazdák

Nem csak százlábú gazolórobotokkal válhat hatékonyabbá a földművelés, az NVIDIA chipgyártó és a Carbon Robotics vállalat együttműködésének köszönhetően már elérhető a traktorral vontatható, lézeres gyomirtógép is.

Így néz ki akció közben LaserWeeder G2 600 lézeres gyomirtó csatolmány

Fotó: Carbon Robotics

A LaserWeeder G2 csatolmány számítógépekben használt grafikus vezérlőket és nagy teljesítményű lézereket tartalmaz. A vontatása során gépi tanulásos háttértechnológiával vizuálisan azonosítja az ültetvények cseperedő növényei között kinőtt gazokat, majd lézerrel elvágja azokat, ezzel gyorssá, olcsóvá, és vegyszermentessé téve a gaz elleni szélmalomharcot.

Több méretben is kapható a lézeres gyomirtó

A termékcsaládot többféle méretben is piacra dobta a robotikai cég, de a vásárlók javának az érdeklődését valószínűleg a LaserWeeder G2 600 modell fogja felkelteni. Ennél már csak egy egy nagyobb van, de az specializált modell.

A 6,34 méter széles LaserWeeder G2 600 egy tucatnyi modulban 24 lézernyalábot és ugyanennyi NVIDIA grafikus vezérlőt tartalmaz. A gyártó szerint 75 fős gazolócsapat kiváltására képes, percenként akár 7500 gazt is elégethet a lézereivel.

A vontatásához legalább 145 lóerős traktor kell, a gyártó akár 99%-os gazelpusztítási hatékonyságot ígér. Természetesen önvezető traktor is húzhatja, ezt 24 órában dolgoztatva elviekben napi 10 millió darab gyom kiirtására is képes.

A LaserWeeder G2 termékek már kaphatóak az amerikai piacon, de nem nyilvánosak az árak, minden érdeklődővel egyenként egyezkedik a Carbon Robotics értékesítőcsapata.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!