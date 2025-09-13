Mesterséges intelligencia nélkül lassan már porszívózni sem lehet

Mostanában a csapból a mesterséges intelligencia folyik, ám a világ egyik legfontosabb és leghatalmasabb technológiai szakkiállításán kiderült, hogy számos más irányba is terjeszkedik a technológia világa.
A berlini IFA-n 2025-ben is elképesztően sok vállalat mutatta be a termékeit és legfrissebb megoldásait. Érkeztek gyártók, kereskedők és partnerek a világ minden tájáról, az Antarktiszt leszámítva minden kontinensről. Voltak itt televíziók, telefonok, számítógépek, porszívók, robotok, rollerek és minden egyéb, ami árammal működik! Természetesen idén is ellátogattunk a vásárba, és megnéztük, hogy mik a jelen, illetve a jövő trendjei, mire számíthatunk! Nem voltunk ezzel egyébként egyedül, hiszen a több napos, számos kiegészítő rendezvénnyel tarkított eseményre tízezrek látogattak ki.
Az IFA hagyományos sztárjai évtizedek óta a televíziók. Rengeteg nagy cég a német fővárost választotta és választja a mai napig, hogy lerántsa a leplet a nagy fejlesztéseiről, újdonságairól, zászlóshajónak szánt termékeiről.
Ez így történt idén is, úgy, hogy a szokásosnál is nagyobb robbanásoknak lehettünk szem- és fültanúi. Két hatalmas világcég, a Samsung és a Hisense is elhozta a kiállításra a vadonatúj, forradalmi technológiára épülő készülékét. A dél-koreai vállalat a saját modelljét Micro RGB-nek nevezi, a kínai vetélytársa pedig RGB Mini LED-nek. De a lényegük ugyanaz, hiszen itt megoldották, hogy az LCD panel mögött már ne egy, hanem háromszínű legyen a háttérvilágítás. Ennek köszönhetően nő a fényerő és a kontraszt, valamint jelentősen javul a színgazdagság, és élettel telibbek lesznek a tónusok. Röviden jobb lesz a képminőség. Erről mi is meggyőződtünk, hiszen saját szemünkkel is megnézhettük e termékeket.
E készülékek már a boltokba kerültek, és most még igen drágák, de a hírek szerint jövőre már jelentősen csökkenhet az áruk.
Ráadásul két másik óriás, a Sony és a TCL is tervezi, hogy belép erre a területre hamarosan. Őket pedig követhetik a többiek is természetesen. A rendezvényen az is kiderült, hogy az OLED és Mini LED készülékek háborúja tovább tart a felső kategóriában. Ma már szinte nincs is olyan cég, amelynek a kínálatában ne találkozhatnánk ilyen jellegű modellekkel.
Az IFA jelentőségét jól mutatja, hogy ide is jutott néhány fontos bemutató. A Samsung e téren is komolyat villantott, hiszen Berlinben mutatta be a Galaxy S25 FE nevű telefont, amely egy kifejezetten megfizethető, ám mégis prémium kategóriás tulajdonságokat is felvonultató készülék.
A TCL pedig egy igazi nagyágyút leplezett le a NXTPAPER 60 Ultra nevű készülék személyében. Ez ugyanis papírhatású képernyővel rendelkezik, aminek köszönhetően nem fénylik, nem csúszik, az energiahatékonysága kiváló. Ám mindezzel együtt a kép minősége remek, ezzel pedig akár még komoly változásokat is hozhat ezen a piacon. A Motorola is tartott egy nagy eseményt Berlinben, de ők a kiállítás területén kívül. Mindenesetre a lényeg, hogy az amerikai vállalat több új rendkívül kedvező árú, ám mégis meglepően nagy tudásúnak tűnő termékkel rukkolt elő. Ezek pedig azt jelzik, hogy a Motorola az alsóbb kategóriában tovább erősítheti eddig is betonbiztos pozícióit.
Több új tabletet is láttunk, ami bizony világosan mutatja, hogy ez a termékcsoport továbbra is virágzik. Mind közül kiemelkedett a Samsung Tab S11 Ultra, amely a nagy képátlójú, óriási teljesítményű igen sokoldalú, aktív tollal megtámogatott modell. A rövid próba alapján nagyon meggyőzőnek találtuk, amely önmagában képes bebizonyítani, hogy a táblagépeket korai még temetni.
És ha már a hordozható eszközöknél tartunk, akkor muszáj megemlíteni a Lenovo Legion Go-t, amely egy kifejezetten játékra tervezett kézi PC. Irtózatosan erős, viszont mégis mobilis, és a speciális kezelőpanelnek hála az irányítása is nagyon jó. Az OLED kijelzője remek képminőséget szavatol, az üzemideje pedig kiváló. Kiküszöböli így azokat a hibákat, amelyek miatt a hasonló eszközöket eddig rendszerint kritizálták.
Nem ez volt az egyedüli különleges eszköz a szakvásáron. Sőt, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a piaci szereplők alaposan megszórták ilyen masinákkal a rendezvényt. Csak kapkodtuk a fejünket a különlegesebbnél különlegesebb billentyűzetek, egerek, fejhallgatók között. Emellett a komolyabb monitor fronton is belefutottunk néhány olyan készülékbe, amelyek arra utalnak, hogy e területen komoly változások történhetnek.
Egészen pontosan az Acer és a Samsung szemüveg nélküli 3D megjelenítést biztosító termékeire gondoltunk, amelyek képe szédületesen jó! A beépített kamerák követik a szemet, és ehhez képest vezérlik a képet úgy, hogy tökéletes legyen az illúzió. Megnéztük filmekkel, videókkal és játékokkal is, és mindenhogy nagyon jól működött a dolog. Ha már a játékok szóba kerültek, akkor muszáj beszélni a nagy képfrissítést produkáló monitorokról, amiket kifejezetten a gamereknek szánnak.
A már említett Acer például előrukkolt egy olyan LCD eszközzel, amely másodpercenként 720 képkocka megjelenítését szavatolja, igaz HD felbontás mellett. A Lenovo pedig 4K részletesség mellett pakol egy szekundum alatt 240-et a kijelzőre. Tehát mindenki megtalálhatja a számítását.
Az ember talán nem is gondolná, de az az igazság, hogy a porszívók területén tombol az innovációs vihar. No itt nem a hagyományos huzigálós darabokra, hanem sokkal inkább az álló- és robotporszívókra gondolunk. Az előbbi csoportban a teljesítmény és az üzemidő folyamatos növelését, illetve a szűrőrendszerek folyamatos fejlődését lehet kiemelni. A Miele, a Bosch, a Dreame, a Mova, illetve az AEG standján is találkoztunk egészen döbbenetes modellekkel. A gyártók rengeteget trükköznek már a dokkolókkal is, amelyekben el lehet rejteni a kiegészítőket, ami kiváló ötlet.
A robotoknál pedig a sokoldalúság növelésére feküdtek rá a cégek. Több standon is láttunk olyan masinát, amely magától képes volt benyúlni a dokkolóba, és automatikusan felszerelni magára egy kefét vagy kiegészítőt, hogy így tegye a lehető leghatékonyabbá a saját munkáját. Ráadásul találkoztunk egészen extrém modellekkel is az eseményen.
A Dreame és a Mova például készített egy kiegészítőt, amelynek segítségével a robotporszívó fel tud menni a lépcsőn.
Ilyet eddig még nem láttunk, és mivel egy meglévő igényt elégít ki, ezért száz százalék, hogy más is ebbe az irányba fordul majd.
A Samsung pedig egy olyan, mesterséges intelligenciával is felvértezett porszívót mutatott be, amely már az átlátszó folyadékot is felismeri és ki tudja kerülni. Ami nagyon hasznos lehet, ha kisállat van a háznál, mert így nem hordja szét a vizeletét mindenhol. De nem ez az egyedüli nagy extrája, hanem hogy gőzös fertőtlenítővel látták el, amelynél a nagy hőfok gondoskodik a baktériumok elpusztításáról. Remek ötlet!
E néhány példa is kiválóan megmutatja, hogy lehet és kell is még újat mutatni minden területen. A világos az ilyen különlegesnek tűnő fejlesztések hajtják előre, amelyek, ha életképesnek bizonyulnak, akkor szép lassan megjelennek rengeteg termékben. De idén nem csak ez bizonyosodott be Berlinben, hanem hogy az ilyen jellegű szakvásároknak még mindig van értelme és létjogosultsága. Teljesen más, ha az ember saját szemével látja, saját kezével tudja megtapogatni a termékeket, és nem csak egy emailen átküldött képet nézeget róluk. A digitalizáció fontos, de nem fog felfalni mindent, ez most is fehéren-feketén bebizonyosodott.
