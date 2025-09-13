Mesterséges intelligencia nélkül lassan már porszívózni sem lehet

Mostanában a csapból a mesterséges intelligencia folyik, ám a világ egyik legfontosabb és leghatalmasabb technológiai szakkiállításán kiderült, hogy számos más irányba is terjeszkedik a technológia világa.

A mesterséges intelligencia a robotporszívókba is beköltözött. Ez például egy olyan modell, ami megismeri a lépcsőt és fel is tud mászni rajta.

A berlini IFA-n 2025-ben is elképesztően sok vállalat mutatta be a termékeit és legfrissebb megoldásait. Érkeztek gyártók, kereskedők és partnerek a világ minden tájáról, az Antarktiszt leszámítva minden kontinensről. Voltak itt televíziók, telefonok, számítógépek, porszívók, robotok, rollerek és minden egyéb, ami árammal működik! Természetesen idén is ellátogattunk a vásárba, és megnéztük, hogy mik a jelen, illetve a jövő trendjei, mire számíthatunk! Nem voltunk ezzel egyébként egyedül, hiszen a több napos, számos kiegészítő rendezvénnyel tarkított eseményre tízezrek látogattak ki.

Televíziók

Az IFA hagyományos sztárjai évtizedek óta a televíziók. Rengeteg nagy cég a német fővárost választotta és választja a mai napig, hogy lerántsa a leplet a nagy fejlesztéseiről, újdonságairól, zászlóshajónak szánt termékeiről.

Ez így történt idén is, úgy, hogy a szokásosnál is nagyobb robbanásoknak lehettünk szem- és fültanúi. Két hatalmas világcég, a Samsung és a Hisense is elhozta a kiállításra a vadonatúj, forradalmi technológiára épülő készülékét. A dél-koreai vállalat a saját modelljét Micro RGB-nek nevezi, a kínai vetélytársa pedig RGB Mini LED-nek. De a lényegük ugyanaz, hiszen itt megoldották, hogy az LCD panel mögött már ne egy, hanem háromszínű legyen a háttérvilágítás. Ennek köszönhetően nő a fényerő és a kontraszt, valamint jelentősen javul a színgazdagság, és élettel telibbek lesznek a tónusok. Röviden jobb lesz a képminőség. Erről mi is meggyőződtünk, hiszen saját szemünkkel is megnézhettük e termékeket.

E készülékek már a boltokba kerültek, és most még igen drágák, de a hírek szerint jövőre már jelentősen csökkenhet az áruk.

Ráadásul két másik óriás, a Sony és a TCL is tervezi, hogy belép erre a területre hamarosan. Őket pedig követhetik a többiek is természetesen. A rendezvényen az is kiderült, hogy az OLED és Mini LED készülékek háborúja tovább tart a felső kategóriában. Ma már szinte nincs is olyan cég, amelynek a kínálatában ne találkozhatnánk ilyen jellegű modellekkel.