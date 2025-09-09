Ez már tényleg a legalja, csak egy lúzer szakít így – mutatjuk!

A mesterséges intelligencia egyik legismertebb úttörője, Geoffrey Hinton nemrégiben olyan történetet osztott meg, ami talán elsőre komikusnak, másodikra viszont inkább nyugtalanítónak hat. Elmondása szerint volt barátnője nem személyesen, nem telefonon, sőt nem is egy hagyományos üzenetben vetett véget a kapcsolatuknak, hanem egy AI-chatbot segítségével.

Amikor egy mesterséges intelligencia alapú chatbot közli: vége a kapcsolatnak, az nem egy jó érzés

A történet új színt ad a mesterséges intelligenciáról szóló diskurzushoz: immár nemcsak a munkahelyi folyamatokban, az egészségügyben vagy a kreatív iparágakban játszik szerepet, hanem a legintimebb emberi döntésekben is.

Amikor egy szakítást algoritmus közvetít

A mesterséges intelligencia fejlődése kapcsán sokszor halljuk, hogy képes levelet írni, képet szerkeszteni vagy programot kódolni. De mi történik akkor, ha valaki a legnehezebb emberi üzenetek átadását is rábízza? A szakítást. Az eset, amelyről az „AI keresztapjaként” emlegetett kutató beszámolt, pontosan ezt mutatja. A párja ugyanis egy chatbotra bízta a kapcsolat végét lezáró üzenet megfogalmazását.

Ez elsőre akár praktikusnak is tűnhet: a mesterséges intelligencia tárgyilagos, nem hagyja, hogy az érzelmek elragadják, és képes „tökéletesen megfogalmazott” mondatokat összeállítani. Ugyanakkor az, hogy egy kapcsolat végét már nem két ember, hanem egy algoritmus közvetíti, felveti a kérdést: vajon nem veszítünk-e valami fontosat az emberi kapcsolatokból?

A mesterséges intelligencia társas támogatásként

Egyre többen fordulnak AI-alkalmazásokhoz érzelmi támogatásért. Vannak, akik naplóírásra használják, mások motivációs beszélgetőpartnerként tekintenek rá, és akadnak, akik konkrét tanácsot kérnek tőle a magánéletükben. A szakítás története jól példázza, hogy az MI társadalmi szerepe túlmutat a technológiai eszköz mivoltán: bizonyos helyzetekben már valódi közvetítőként, „társas segítőként” működik.

De vajon meddig egészséges, ha a nehéz emberi döntéseket és konfliktusokat az algoritmusok vállalják át? Egyes szakértők szerint a technológia segíthet kimondani azt, amit magunktól nehéz lenne, mások viszont attól tartanak, hogy az ilyen megoldások elidegenítenek bennünket egymástól.