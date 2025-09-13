Hogyan készüljünk fel a mesterséges intelligenciával történő támadásokra?

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése forradalmasította mindennapjainkat: segít a munkában, támogatja az egészségügyi diagnosztikát, optimalizálja az energiafogyasztást, és hatékonyabbá teszi a kommunikációt. Ám ugyanazok az eszközök, amelyek megkönnyítik életünket, a bűnözők kezében rendkívül veszélyes fegyverré válhatnak. Az AI segítségével kivitelezett kibertámadások már nem puszta jövőképet jelentenek – a fenyegetés valós, és napról napra erősödik.

A mesterséges intelligencia már az online csalókat is segíti.

Fotó: Unsplash

A kérdés tehát nem az, hogy lesznek-e mesterséges intelligenciával támogatott támadások, hanem az, hogy mi miként tudunk felkészülni rájuk.

Miért jelent új szintet a mesterséges intelligencia a kibertámadásokban?

A hagyományos kiberbűnözés is komoly veszélyt jelentett, de az AI teljesen új dimenziót nyitott meg. Az algoritmusok képesek automatizálni a támadásokat, villámgyorsan feltérképezni a sebezhetőségeket, és olyan hitelesnek tűnő tartalmakat létrehozni, amelyek megtévesztik a felhasználókat.

Különösen veszélyes az adathalászat, hiszen az AI által generált e-mailek és üzenetek sokkal természetesebben hangzanak, mint a korábbi próbálkozások. A deepfake technológia lehetővé teszi videók és hangfelvételek hamisítását, amelyekkel akár vezetőket is megtéveszthetnek. A mesterséges intelligenciával támogatott rosszindulatú programok önállóan tanulnak és alkalmazkodnak, a jelszótörés pedig sokkal hatékonyabbá vált a gépi tanulás segítségével.

Hogyan ismerhetjük fel a veszélyt?

A mesterséges intelligenciával támogatott támadások egyik fő sajátossága, hogy sokkal kifinomultabbak, mint a hagyományos online csalások. Ezért elsőre nehezebben észlelhetők. Azonban vannak árulkodó jelek. Ha egy üzenet túlzottan sürgető és nyomást gyakorol ránk, érdemes gyanakodni. Egy videó vagy hangfelvétel, amely valószerűtlenül tökéletesnek tűnik, szintén figyelmeztető jel lehet. Ha a megszokottnál több személyes információt kérnek, vagy olyan linket kapunk, amely ismerősnek látszik, de valójában hamis oldalra vezet, mindenképpen érdemes ellenőrizni a forrást.