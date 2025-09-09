Ezek a munkahelyek veszélyesebbek az extrém sportoknál is – mutatjuk, melyek ezek

Egy 35 éves mérnök halála keltett riadalmat a Microsoftnál, miután kollégái hajnalban, a cég kaliforniai campusán találtak rá. A férfi szívrohamban hunyt el, és bár nem volt ismert komolyabb betegsége, az utóbbi időben bizonyíthatóan túlzott munkaterheléssel küzdött. A család most arra szólítja fel a nagy technológiai vállalatokat, hogy lépjenek fel a túlmunka ellen, és tegyék az alkalmazottak egészségét elsődleges szemponttá.

Nem csak a Microsoftnál kell sokat túlórázni. Az egész techipar rettenetesen pörög

Éjszakai tragédia a Microsoftnál

A mérnök halála helyi idő szerint hajnali két óra körül történt, amikor éppen egy késő esti munkafolyamatot zárt le. A család beszámolója szerint több projektet vitt párhuzamosan, gyakran dolgozott éjszakákba nyúlóan, és egyre nehezebben tudta összeegyeztetni a munkát és a pihenést. Halála váratlanul érte kollégáit is, akik közül sokan szintén érzik a folyamatos túlterhelés nyomását.

Mit jelent ez az iparág számára?

A történet túlmutat egyéni tragédián: a technológiai szektorban régóta probléma a túlmunka, amelyet gyakran a „szenvedély” vagy a „kihívások szeretete” álcájába burkolnak.

A szakértők szerint azonban az állandó stressz és a rendszertelen életmód komoly egészségügyi kockázatokat hordoz, legyen szó szívproblémákról, kiégésről vagy mentális betegségekről.

A család követelései:

A hozzátartozók egyértelműen a vállalati kultúra átalakítását sürgetik. Szerintük a techcégeknek aktív lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy megakadályozzák a túlzott terhelést, és jobban támogassák dolgozóik jólétét.

Lehetséges változtatások a szakértők szerint:

Az éjszakai munkavégzés korlátozása és monitorozása

Stresszkezelő és mentális egészségügyi programok biztosítása

Világos munkaidő-szabályozás és a pihenőidők betartatása

Olyan szervezeti kultúra kialakítása, ahol a túlmunka nem erénynek, hanem problémának számít

A Microsoftnál történt haláleset újra ráirányítja a figyelmet arra, milyen veszélyeket rejt a technológiai szektorban sok helyen megszokott túlmunka. A család üzenete világos: a dolgozók egészségének megőrzése nem másodlagos kérdés, hanem alapvető felelőssége minden cégnek. Ha a történtek változást indítanak el, talán mások életét még meg lehet menteni.